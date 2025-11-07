Urbanizan suelo municipal para construcción de VPO en la calle Valdepajuelas en Jerez
Las obras, que parten de la iniciativa privada, se están realizando en el denominado API 6.J.1.B El Retiro, situado frente a la antigua Fábrica de Botellas
Una nueva sociedad adquiere la finca ruinosa de la calle Zarza
La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha visitado las obras de urbanización que se están llevando a cabo, por parte de la iniciativa privada, en el API 6.J.1.B El Retiro. Se trata de una amplia bolsa de suelo situada entre la Ronda de los Alunados y las calles Magallanes y Valdepajuelas, frente a la antigua Fábrica de Botellas, que tiene una superficie de 17.504 metros cuadrados divididos en ocho parcelas, entre las que se encuentran una que es de titularidad pública y concretamente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, y situada en la calle Valdepajuela.
La delegada municipal ha valorado de manera muy positiva el desarrollo este proyecto, que se está llevando a cabo mediante el sistema de actuación por compensación, y que permitirá "el desarrollo urbanístico de una zona céntrica y bien situada, que pasará a contar con parcelas destinadas a nuevas viviendas complemente urbanizadas y con todos los servicios disponibles para su puesta en uso".
La responsable de Vivienda y Urbanismo ha resaltado el hecho de que uno de estos terrenos sea propiedad de Emuvijesa, “lo cual representa una buena noticia porque vamos a disponer en unos meses de suelo completamente finalista y preparado para la construcción de entre 35 y 40 viviendas protegidas”, ha señalado Belén de la Cuadra. Se ha referido a la parcela municipal que cuenta con una superficie de 2.237 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.496 metros cuadrados.
Las obras de urbanización de estos terrenos, que están situados a ambos lados de la calle Valdepajuela, dieron comienzo en octubre y tienen por objeto llevar a cabo las actuaciones necesarias para dotar a esta zona de los servicios urbanísticos e infraestructuras básicas para dar servicio a las futuras viviendas y demás usos previstos.
