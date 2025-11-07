Urbanizan suelo municipal para construcción de VPO en la calle Valdepajuelas en Jerez

La delegada de Vivienda y Urbanismo, Belén de la Cuadra, ha visitado las obras de urbanización que se están llevando a cabo, por parte de la iniciativa privada, en el API 6.J.1.B El Retiro. Se trata de una amplia bolsa de suelo situada entre la Ronda de los Alunados y las calles Magallanes y Valdepajuelas, frente a la antigua Fábrica de Botellas, que tiene una superficie de 17.504 metros cuadrados divididos en ocho parcelas, entre las que se encuentran una que es de titularidad pública y concretamente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Emuvijesa, y situada en la calle Valdepajuela.

La delegada municipal ha valorado de manera muy positiva el desarrollo este proyecto, que se está llevando a cabo mediante el sistema de actuación por compensación, y que permitirá "el desarrollo urbanístico de una zona céntrica y bien situada, que pasará a contar con parcelas destinadas a nuevas viviendas complemente urbanizadas y con todos los servicios disponibles para su puesta en uso".

La responsable de Vivienda y Urbanismo ha resaltado el hecho de que uno de estos terrenos sea propiedad de Emuvijesa, “lo cual representa una buena noticia porque vamos a disponer en unos meses de suelo completamente finalista y preparado para la construcción de entre 35 y 40 viviendas protegidas”, ha señalado Belén de la Cuadra. Se ha referido a la parcela municipal que cuenta con una superficie de 2.237 metros cuadrados y una edificabilidad de 3.496 metros cuadrados.

Las obras de urbanización de estos terrenos, que están situados a ambos lados de la calle Valdepajuela, dieron comienzo en octubre y tienen por objeto llevar a cabo las actuaciones necesarias para dotar a esta zona de los servicios urbanísticos e infraestructuras básicas para dar servicio a las futuras viviendas y demás usos previstos.