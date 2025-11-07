La V Carrera Infantil Bomberos de Jerez se celebrará el domingo 30 de noviembre

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha presentado junto al secretario de la Agrupación de Bomberos de Jerez, Diego Romero Vázquez, la V Carrera Infantil Bomberos de Jerez, que se celebrará el próximo 30 de noviembre. Todos los fondos recaudados irán destinados a comprar juguetes y regalos para niños y niñas que estén ingresados en el Hospital de Jerez el día de Navidad.

Las inscripciones tendrán un precio de seis euros, y pueden formalizarse en el siguiente enlace https://www.runnink.com/evento/v-carrera-infantil-bomberos-de-jerez/75.

La carrera incluye categorías a partir de un año, y hasta los doce; una categoría para mayores de doce años, padres y madres, y otra categoría especial Autismo Atletismo Jerez, demostrando una vez más que el deporte jerezano está comprometido con la inclusión y con la diversidad.

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha manifestado que “para nosotros la Carrera Infantil de Bomberos Jerez es un evento muy especial y muy singular. Es una carrera dirigida hacia los niños y cuyo objetivo final son también los niños. La delegación de Deportes tiene que colaborar obligatoriamente porque es una pequeña forma de devolverles su actitud de servicio que tienen siempre con Jerez a todos los niveles, personal, de solidaridad y de profesionalidad”, destacando que “tenemos el objetivo de superar las 1.000 inscripciones, y todo lo recaudado van destinado a que niños y niñas ingresados en el Hospital, vean su carta a los Reyes Magos atendida”.

Por su parte, Diego Romero ha señalado que “no entendemos nuestra labor de otra manera, que desde la solidaridad, con el Comedor del Salvador, con la Hermandad de Fátima, y con la ciudad de Jerez, con todo lo que haga falta. Esta carrera alcanza la quinta edición y la recompensa es ver a los niños con sus regalos, es muy entrañable. Iremos con la autoescala al Hospital y para nosotros es muy bonito”.

La V Carrera Infantil Bomberos de Jerez suma a sus valores deportivos la posibilidad de disfrutar de una gran fiesta de la solidaridad y la participación. Contará con la dinamización a cargo de DJ George, baile y animación, medallas y regalos para todos los participantes, y un premio al mejor disfraz por cada categoría.