Un vecino de Jerez logra cancelar 61.000 euros de deuda sin perder su vivienda

El Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Jerez de la Frontera ha concedido la exoneración de 61.113 euros en deudas a un vecino de la localidad, que había acumulado compromisos financieros desde 2011.

La resolución le permitirá continuar pagando su hipoteca y mantener su vivienda, tras más de una década de esfuerzo por cumplir con sus obligaciones.

La historia del solicitante refleja la situación de miles de familias que han atravesado "crisis laborales y personales sin red de seguridad suficiente".

Los problemas arrancaron un crédito bancario y ocho meses de desempleo

En 2011, con un empleo estable y un nivel económico razonable, solicitó un crédito para cubrir el pago de su vehículo. Poco después, una reducción de jornada en su empresa redujo drásticamente sus ingresos.

Obligado a financiar gastos con crédito y a cubrir los intereses de su tarjeta Wizink, "su economía entró en una espiral de endeudamiento".

Tras ocho meses de desempleo y el cobro de una prestación que apenas alcanzaba para cubrir lo básico, volvió a su antiguo trabajo en 2014 y trató de recuperar el equilibrio financiero. Junto con su pareja solicitó una hipoteca, pero al año siguiente la relación terminó, dejándole a cargo de la totalidad de la deuda hipotecaria y de los préstamos personales.

Los impagos se acumularon, los intereses de mora crecieron y las llamadas de las entidades financieras se hicieron constantes.

“Era una angustia diaria: no solo debía pagar la casa, también lidiaba con llamadas y cartas que me recordaban que la deuda era cada vez mayor”, explica el afectado.

El caso fue asumido por la Asociación Ayuda al Endeudamiento, que preparó la solicitud de la Ley de Segunda Oportunidad.

Su letrado, José Domínguez, subrayó la relevancia de esta resolución:

“Las deudas no son solo números: son promesas de pago que pierden su sentido cuando las condiciones que las hicieron posibles desaparecen. Cuando un trabajador pierde su empleo, o su situación familiar cambia, la capacidad de cumplir con esas promesas se rompe. El sistema jurídico permite, a través de este mecanismo, restaurar la confianza y reequilibrar las relaciones entre deudor y acreedores. De esta forma, no solo se libera al ciudadano de una carga insostenible, sino que se le devuelve la posibilidad de participar de forma activa en la economía.”

Domínguez añadió que este tipo de decisiones no solo tienen impacto en el beneficiario, sino en el tejido social: “Una persona que logra rehacer su vida financiera puede volver a producir, consumir y contribuir a la sociedad. Si el valor económico es una construcción de confianza colectiva, medidas como esta son esenciales para que el sistema siga funcionando.”

La Ley de Segunda Oportunidad, vigente en España desde 2015, permite a particulares y autónomos sobreendeudados que cumplan con ciertos requisitos obtener la exoneración de sus deudas, total o parcialmente, sin tener que perder necesariamente su vivienda.

En este caso, el juzgado ha confirmado la posibilidad de mantener el inmueble hipotecado, lo que representa una oportunidad de estabilidad para el afectado.

“Hoy puedo concentrarme en mi trabajo y en mi vida personal, sin el peso de una deuda que era imposible de pagar”, señala el deudor. “Es como volver a empezar, pero esta vez con la lección aprendida.”