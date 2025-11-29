Vecinos del centro de Jerez: “Han matado a la gallina de los huevos de oro”

Comienza el segundo fin de semana de zambombas en Jerez y los vecinos del centro se siguen preguntando, más si cabe, y como lo llevan haciendo meses, “¿qué está pasando con la declaración de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), cuyo procedimiento sigue paralizado después de dos años?”. Hay que recordar que Remedios, Santa Ana y Algarve se sumaban así hace más de un año a una relación de calles que ya estaban determinadas como ZAS en el centro histórico de la ciudad: San Pablo y Caballeros, plaza Vargas y plaza del Clavo.

Ya en el mes de octubre, los afectados auguraban que llegarían las Navidades “y todo seguirá igual, sin solución. Y así ha sido y nosotros seguimos desesperados porque no se están tomando medidas. Y, además, en época de zambomba, al estar declarada BIC (Bien de Interés Cultural) nos dice el Ayuntamiento que no se aplica la normativa ZAS (porque lo que aplica ahora el Ayuntamiento es el bando de zambombas), cosa que no se entiende, salvo que en esos bares se celebraran zambombas, que no es el caso”.

Los vecinos aseguran que la cosa “está peor que antes. Los bares de la zona, que no tienen permiso para hacer zambombas, cierran más tarde que nunca y siguen permitiendo que la gente consuma alcohol en la calle. El sábado pasado, la calle Remedios estaba colapsada por ambos lados, y no se podía acceder a las casas. Si algún día pasa algo, no puede entrar ni tan siquiera un equipo sanitario. Los bares estuvieron hasta las 3 de la mañana, cuando el cierre es a las 2. Te garantizo que no se están cumpliendo ninguna de las normas básicas de descanso ni seguridad. Se ve que los vecinos no necesitamos descansar en Navidad”.

Estas mismas fuentes vecinales apuntan que desde el Ayuntamiento “nos aseguran que sí están pendientes de que se cumplan las normas ZAS aunque no estuviera resuelto el expediente, cosa que no entendemos después de más de dos años. Pero la verdad es que no se está haciendo un seguimiento al respecto. Recordamos además que hay un informe acústico desfavorable de la zona, (que realizó el propio Ayuntamiento) y no se ha tomado aún ninguna medida. Pero es que además, incumplen la normativa de veladores, la ley antibotellón, el Decreto de 2025 de Contaminación Acústica de la Junta de Andalucía... No se entiende que no se haya resuelto el expediente ZAS, salvo que haya algún interés de por medio. Bajo el paraguas de la zambomba no se puede permitir que los bares hagan lo que les dé la gana, sin control ninguno, y los vecinos tengamos que aguantar esto durante más de un mes”.

Otro vecino y empresario de la zona de Algarve asegura que con la masificación de las zambombas, “ni se protege la fiesta ni se protege al vecino ni se protege a Jerez. Han matado a la gallina de los huevos de oro. Los políticos lo estropean todo y tienen abandonado el centro, lleno de pedigüeños, por ejemplo. Es una desidia. Y luego, discotecas en pleno centro con las puertas abiertas los fines de semana, sin licencia de veladores”. Este afectado reconoce el cansancio ante la falta de respuesta municipal, “y hemos hecho de todo, reuniones, escritos, quejas... Y nada. No han hecho nada. El otro día, unos chavales pasaron en patinete por la calle Larga a toda velocidad y me tuve que apartar. Escuché que decían: ‘No pasa nada, Jerez es la ciudad sin ley’”. “Se lo están cargando todo, con las barras en las calles colapsando todo, y sin poder llegar a los comercios. Las zambombas no son zambombas, son verbenas. No estamos en contra de la hostelería, pero queremos hostelería de calidad. Parece que lo único que nos queda es aguantarnos”.

“No hay carta blanca en Navidad”

Desde el Ayuntamiento de Jerez insisten en que sí se están tomando medidas ZAS, cuya normativa sigue vigente en Navidad a través del bando de zambombas. “Por supuesto, se hacen las inspecciones pertinentes, se solicitan las licencias de apertura de los bares, así como los permisos de celebración de zambombas, y Policía Local controla el horario de cierre. No se da carta blanca a la hostelería en estas fechas y eso es muy importante que quede claro”.