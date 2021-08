La vendimia toma velocidad de crucero

18 de los 32 lagares registrados en el Marco de Jerez ya están molturando uva en la vendimia más temprana que se recuerda. Y se espera que en la madrugada de este sábado se pongan en funcionamiento otros tres. Estos datos fueron aportados por el presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, César Saldaña, durante una visita junto a la alcaldesa de la ciudad, Mamen Sánchez, a Viña Bristol, de Bodegas Estévez, la mayor extensión vitivinícola de esta zona de crianza.

De hecho, se estima que a lo largo de este fin de semana y, especialmente, la próxima, se intensifiquen la recogida de uva en las distintas explotaciones de Jerez, aunque no será hasta finales de mes o principios del siguiente, según estimaciones del órgano que regula el Marco, cuando se extienda a otras zonas de la denominación como Sanlúcar, Trebujena o Chiclana.

Saldaña incidió en las previsiones realizadas por el Consejo sobre la vendimia de este año, que se espera que supere ligeramente en producción a la contabilizada el año pasado (unos 8.000 kilos de uva por hectárea). Ahora bien, un año más se continuará lejos de la media de 10.000 kilos por hectárea contabilizada a lo largo de los últimos 10 años.

Tal y como se apuntó semanas atrás, la de 2021 ha sido la vendimia más tempranera que se recuerda. Desde el 2 de agosto empezaron a recogerse los primeros kilos de uva en algunos pagos de interior y poco a poco se ha ido extendiendo al conjunto de la denominación. César Saldaña atribuye este adelanto no ya a un fenómeno puntual sino a una clara muestra de la incidencia del cambio climático en los ciclos de este cultivo. “Hace unos años, hubo algunas vendimias tempraneras, pero por cuestiones logísticas, fundamentalmente para evitar tormentas, pero ahora comprobamos que esto ocurre un año tras otro”, dijo.

En cuanto a la recogida de uva, el máximo responsable del órgano rector de la denominación señaló que en torno a un 50% de las viñas cuenta ya con recogida mecanizada. No obstante, Saldaña apuntó que no se prevé que este porcentaje se incremente en sucesivas vendimias debido a las características de muchas explotaciones, al ser de pequeños propietarios o al tener una inclinación en la que no se puede aplicar este tipo de recogida.

Por último, el presidente del Consejo Regulador incidió en la calidad de la uva de este año dado el grado de acidez alcanzado por la uva en estas últimas semanas debido a las altas temperaturas.

Bodegas Estévez fue el anfitrión de la habitual visita de la primera autoridad de la ciudad a las viñas en periodo de vendimia. Eduardo Ojedo, adjunto a la dirección de esta bodega, destacó que Viña Bristol, ubicada entre los núcleos rurales de Estella y Cuartillos, es la primera explotación viticultora de Andalucía, un enclave de más de 700 hectáreas del que se prevé que salgan unos siete millones de kilos de uva en esta vendimia.

Por su parte, la alcaldesa señaló que este tipo de visitas van encaminadas a “reivindicar el trabajo del viñedo”. ”No podemos vivir de espaldas al viñedo en Jerez”, enfatizó.