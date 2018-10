El verano cierra con una subida del 3% en la venta de combustible

La estaciones de servicio de Jerez cerraron el verano con un leve incremento del 3% en la venta de combustibles. Según el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Estaciones de Servicio, Ángel Zamorano, el principal responsable de ese leve incremento ha sido "el turismo tanto nacional como extranjero". Hay un factor esencial a este respecto como es que a cada día que pasa es más habitual "que buena parte del turismo extranjero que recala en la ciudad como el nacional haga uso de vehículos de alquiler para moverse por la provincia,. Es decir, para desplazarse de Jerez a la Sierra y, sobre todo, a la zona de playas". Todo ello ayuda a que las ventas se hayan visto incrementadas aunque levemente.

"Se notan los extranjeros que llegan a la provincia en buen número -apunta Ángel Zamorano- sobre todos aquellos que eligen Jerez, en segunda línea de playa para alojarse",. Cabe destacar a este respecto que se trata de una práctica más extendida a cada año que pasa. Las ciudades de segunda líneas reportan ventajas claras como un descanso alejado de las zonas de veraneo (que siempre son escandalosas) así como precios más competitivos. Gracias a la red de carreteras la distancia hasta la playa ha dejado de ser un inconveniente. En poco menos de media hora las primeras zonas costeras están al alcance de la mano.

En lo que se refiere al consumo, Jerez sigue siendo una ciudad más de gasoil que de gasolina. No en vano, y según certifica el presidente de los empresarios de las gasolineras, "en la actualidad el 65% de los repostajes son de gasóleos mientras que un 35% lo son de gasolina".

Aunque en un primer momento hubo honda preocupación al respecto, el 'fantasma' de la eliminación de los coches de gasoil parece diluirse tras la polémica inicial, lo que venía a suponer, a qué engañarse, la paralización de siete de cada diez turismos en la geografía nacional. "Creemos que ha sido un globo sonda y que acto seguido se ha dado marchar atrás. Se dijo que se trataba de un asunto de carácter inmediato era inmediato y después se ha visto que no. Se trata de un problema muy complejo. No se pueden quitar millones de vehículos de golpe del parque móvil de España". No en vano supondría paralizar prácticamente la nación.

De otro lado cabe diferenciar entre la evolución de las estaciones de servicio de la ciudad y que aquellas que están fuera del ámbito urbano. La diferencia radica especialmente en un hecho: aquellas que están alejadas de los núcleos residenciales sí permiten el repostaje de camiones. Es decir, son las que realizan transacciones de combustible de varios cientos de euros, algo que por razones seguridad tienen prohibido las estaciones de servicio del casco urbano.

"Los vehículos pesados -apunta Ángel Zamorano- deben cargar fuera de la ciudad, las que están fuera están notando estos meses el tirón que está experimentando el sector de la construcción. En el sector estamos notando que la construcción está retomando el camino que tenía hace años. Por el contrario, las gasolineras de la ciudad son a este respecto un punto y aparte".

Y es que alcanzar las cifras de negocio de los años inmediatamente anteriores al comienzo de la crisis económica de 2007 se antoja complicado. "No hemos alcanzado aún los niveles previos a la crisis. Han pasado ya diez años y no se remonta. Por entonces decían los expertos que tardaríamos unos veinte años en volver a repetir resultados. Lo consideramos exagerado en su momento. Y la verdad es que la evolución de resultados nos está demostrando que era cierto".