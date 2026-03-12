El vermut Atamán se viste de gala para navegar a bordo del Juan Sebastián de Elcano

Botella y barril de la edición especial del vermut Atamán de Barbadillo.

Bodegas Barbadillo ha lanzado una edición especial de su vermut Atamán para rendir homenaje al buque escuela Juan Sebastián de Elcano, que este año realiza su travesía internacional de instrucción.

El vermut fue embarcado el pasado 10 de enero en Cádiz, junto a otras marcas del grupo bodeguero, dentro del acuerdo alcanzado con la Armada Española para acompañar al emblemático navío en su singladura por distintos puertos del mundo.

La edición conmemorativa se ha presentado públicamente el 11 de marzo, coincidiendo con la difusión de imágenes de la recepción oficial celebrada en Santo Domingo, uno de los hitos destacados del itinerario atlántico.

“Esta colaboración refuerza el papel del vino como activo estratégico de la Marca España en contextos diplomáticos y culturales de alto nivel”, señala Álvaro Alés, director de Marketing y Comunicación de la bodega, presente en el acto celebrado en Santo Domingo.

“Para una empresa familiar con casi dos siglos de historia, la colaboración con el buque escuela Juan Sebastián de Elcano simboliza la continuidad entre generaciones, tradición y proyección internacional”, añade.

Una imagen diseñada para navegar

Para esta travesía de 2026, Atamán incorpora una etiqueta excepcional en la que sustituye su habitual ilustración del guerrero cosaco por una ilustración del Elcano y su heráldica. La bodega establece así un diálogo visual entre el liderazgo histórico y la tradición naval española.

La edición especial incluye un barril artístico exclusivo, obra del pintor sanluqueño Marco Oliva, inspirado en la iconografía náutica y en las constelaciones que han guiado a los navegantes durante siglos. La etiqueta conmemorativa numerada ha sido creada específicamente para esta travesía. además de una bolsa especial ilustrada con la imagen del buque que acompaña a la botella.

Esta edición limitada de Atamán está disponible en la tienda del Museo de la Manzanilla en Sanlúcar de Barrameda y en la tienda online oficial de Bodegas Barbadillo.

Dentro del acuerdo con la Armada, además de la edición especial del Vermut Atamán, a bordo del Juan Sebastián Elcano viaja una selección representativa del portfolio de Barbadillo, en la que figuran vinos contemporáneos como Vi Cool; referencias históricas como Manzanilla Nave Trinidad o Palo Cortado Obispo Gascón; y otras elaboraciones singulares como Rebujito Barbadillo, Marboré Cuvée,Espumoso Toto Barbadillo o Alba Balbaína.

Una travesía con historia compartida

El crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano partió de Cádiz en enero de 2026 y recalará en diversos puertos internacionales dentro de su misión formativa y representativa. Entre ellos figuran Nueva York y Norfolk (Virginia), donde el buque participará en el encuentro internacional Sail250® Virginia 2026.

Las recepciones celebradas a bordo constituyen uno de los principales instrumentos de diplomacia cultural de España en el exterior, reuniendo a autoridades, representantes empresariales y comunidad española en cada puerto.

Fundada en 1821, Bodegas Barbadillo inició muy pronto su relación con el comercio marítimo. En 1827, apenas seis años después de su creación, sus vinos ya cruzaban el Atlántico rumbo a Filadelfia, consolidando una temprana presencia en Estados Unidos.