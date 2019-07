La víctima del apuñalamiento niega que existiera discusión previa a los hechos

La víctima del apuñalamiento del pasado viernes en un bar de la ciudad, un varón de 57 años, ha negado rotundamente que los hechos fueran provocados por una discusión previa con la presunta autora del delito, que además fue su ex pareja. “Mi ex pareja tiene una orden de alejamiento que ha incumplido en numerosas ocasiones y ella fue la que vino a buscarme para matarme, literalmente, acompañada de un amigo suyo”, declara esta persona .

Este varón asegura que “nadie me hace caso, ni la policía ni los jueces, pero llevo con esta situación 9 meses”. Afirma que le da miedo pasar por su casa por si le ocurre algo y la solución que le dieron es que se fuera a un albergue. La víctima sentencia que “soy otra persona. He vuelto a nacer después de lo que ocurrió el otro día”.

Después de todo lo ocurrido, el protagonista de los hechos lamenta que la noticia no transcendiera anteriormente y no haya sido hasta este pasado martes cuando se diera a conocer lo sucedido. “Lo que estoy seguro es que si hubiera sido al revés, que un hombre hubiera hecho eso a una mujer, la noticia sale en todos lados desde el primer momento”, dice.

Los hechos mencionados tuvieron lugar concretamente el pasado viernes día 19 de julio cuando, según explica el varón que recibió la pulañada, “me encontraba en un bar tranquilamente”. El protagonista de este suceso declara que “esta mujer, con la cuál ya no mantengo ningún tipo de relación, vino a buscarme a donde yo estaba con un cuchillo en la mano para asestarme una puñalada”.

Por suerte, un Agente de la Policía Nacional fuera de servicio que se encontraba con otros miembros de su familia cenando en el mismo restaurante donde estaba este hombre se percató de como una mujer perseguía a este individuo hasta el aparcamiento del establecimiento donde comenzó a agredirlo asestándole una puñalada en el costado.

Así pues, el policía nacional se desplazó hasta la zona donde, tras identificarse como policía, cogió la mano a la agresora, la cual tenía intención de seguir asestándole más puñaladas a la víctima, logrando arrebatarle el cuchillo que portaba. En ese momento, mientras se solicitaban los refuerzos policiales y sanitarios, se presentó otro individuo a bordo de un vehículo, el cual agredió al herido, teniendo que interponerse el agente entre ambos para evitar que se agravase la situación, aprovechando entonces la propia agresora para huir del lugar de los hechos.

Una vez personados los refuerzos y estabilizado el herido se procedió a la búsqueda de la autora de los hechos en las calles adyacentes donde fue localizada y detenida. El herido fue trasladado al Hospital del SAS donde fue atendido las heridas sufridas no temiéndose por su vida. “Ojalá supiera quien es el policía que me salvó la vida porque me encantaría darle las gracias”, declara a este medio el varón herido.

La detenida, por su parte, fue trasladada a dependencias de la Comisaría de Jerez donde ingresó en calabozos hasta que fue puesta a disposición de la Autoridad Judicial. “De momento sigue en prisión”, asegura la víctima y ex pareja de la presunta autora de los hechos.