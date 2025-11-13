Bomberos de Jerez colaboran en el retirada de un vehículo accidentado en El Puerto

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) del parque de Jerez de la Frontera colaboraron con sus compañeros de El Puerto de Santa María en la retirada de un vehículo accidentado en la avenida de Europa, una de las entradas de acceso al municipio vecino.

Según informa el CBPC en su cuenta oficial de la red X, la pasada noche del martes 11 de noviembre efectivos de bomberos de ambos parques acudieron a la citada vía, en las inmediaciones de la entrada al Parque Natural de Los Toruños, para retirar un automóvil accidentado sobre la mediana.

El equipo de rescate formado por cuatro vehículos y siete efectivos entre ambos parques, retiró el coche con la ayuda de un camión grúa.

Lo más llamativo de este suceso, en el que también se personaron agentes de la Policía Local portuense es que no se encontraron ni al conductor ni a posibles ocupantes durante la llegada de los servicios de emergencia.