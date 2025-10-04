La 4ª Carrera Solidaria Contra el Cáncer de Mama ‘Pedaleando juntas’, organizada por la Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA , ha congregado este sábado a decena de participantes en su salida desde el Activa Club.

La jornada solidaria, lúdica y deportiva cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez y de las siguientes entidades: Clínica Beiman, Activa Club, Club MTB y Atletismo Beiman.

Las inscripciones constaban de un donativo de 5 euros que irán destinados a la lucha contra el cáncer de mama.

Además de esta carrera no competitiva de 8 kilómetros, con salida y meta en Activa Club, estaba prevista la celebración de otras actividades como degustación de paella y sorteos de regalos, gracias a las empresas y clubs colaboradores, "por lo que se invita a toda la ciudadanía a volcarse en un evento deportivo para disfrutar y sensibilizar sobre el cáncer de mama, mostrando el apoyo a las personas que están pasando por esta enfermedad", señalan desde la organización.

La Asociación de Mujeres Mastectomizadas AMMA organiza este año diferentes actividades bajo el lema ‘Octubre rosa’.

El Día Mundial del Cáncer de Mama se conmemora el 19 de octubre como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para crear conciencia sobre esta enfermedad, promover la detección temprana, y fomentar el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos. En este día se busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico precoz y la necesidad de continuar la investigación y el desarrollo de tecnologías para combatirlo.