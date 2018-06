"Nos vienen como agua de mayo"

Los autobuses, de la marca Mercedes, han tenido un coste de 2,9 millones de euros, cuantía que será sufragada en su totalidad por la línea de fondos europeos Edusi (Estrategia Urbana Sostenible) destinada a la ejecución de políticas para la mejora medioambiental de las ciudades. Dos son las novedades de esta adquisición; la primera es que funcionan con gas natural comprimido siendo los primeros que utilizan este tipo de combustible en la flota -de hecho, ya se ha adjudicado el suministro a la firma Gas Natural hasta final de año por un coste que rondará los 108.000 euros-. Y la segunda es que no serán de color azul sino que, tal y como se decidió en una votación pública a través de la web municipal, llevarán los colores rojo y plateado. Con las nuevas unidades se pretende enviar al desguace algunos de los vehículos que actualmente se utilizan para prestar este servicio público, aunque aún no se ha determinado el número exacto de los que serán 'jubilados' ya que se está a expensas de lo que determinen los responsables de taller.

Un 'renting' que se resiste

El gobierno local presumió ayer de la adquisición de nueve autobuses para el servicio de transporte urbano por lo que no escatimó esfuerzos no solo acudiendo al completo al Hontoria sino invitando a distintos colectivos vecinales a hacerlos partícipes de la presentación. Ahora bien, cuando los periodistas le preguntaron por los contratiempos que está teniendo otro de los procedimientos abiertos para traer más autobuses la alcaldesa señaló: "Hoy es el momento de hablar de estos autobuses y mañana, los de 'renting". Ahora bien, la regidora acabó refiriéndose a este proceso que aún no ha podido culminarse. Como ha venido informando este periódico, Comujesa puso en marcha una licitación para que el servicio contará con 14 unidades mediante 'renting'. La falta de licitadores -los que se presentaron no cumplieron con los requisitos exigidos- ha propiciado que hasta en tres ocasiones se haya declarado desierto. Ahora se ha prorrogado el plazo para tratar de encontrar algún adjudicatario.