El brandy de Jerez llega a los Claustros de Santo Domingo

Los Claustros de Santo Domingo, en pleno corazón de Jerez de la Frontera, acogerán el próximo 3 de septiembre una gran fiesta en torno al más importante destilado español. La Brandy de Jerez Mixing Night congregará, en este singular espacio, a algunos de los establecimientos más destacados de la noche jerezana que, junto con las principales bodegas de Brandy de Jerez, ofrecerán propuestas exclusivas, desde las nuevas tendencias cocteleras a los tragos más clásicos.

En un entorno único, y al ritmo de los acordes en directo de Lady and the Cats y la sesión dj de vinilos The EarthFlatters, los asistentes disfrutarán de la unión perfecta entre tradición y vanguardia, con más de una decena de propuestas que muestran la cara más versátil del Brandy de Jerez.

Hasta completar aforo, el público podrá adquirir sus consumiciones a un precio especial y elegir entre las propuestas de los locales más de moda que contarán con un espacio propio en el recinto, o bien conocer y degustar, de la mano de las bodegas productoras, las diferentes marcas de Brandy de Jerez.

Brandy de Jerez Mixing Days

Esta gran fiesta del Brandy de Jerez inaugurará un ciclo en torno a este destilado -Brandy de Jerez mixing days- que se desarrollará en bares de copas y terrazas de la ciudad entre el 3 y el 18 de septiembre, con propuestas, promociones y actividades exclusivas.

Cada vez son más los bares especializados en coctelería premium que ponen en valor la calidad del espirituoso jerezano como icono de la emergente escena del cóctel en nuestro país. Y, como no podía ser de otra manera, las Fiestas de la Vendimia de Jerez constituirán un escaparate de excepción para lo que ya es toda una tendencia internacional.

Una actividad que vendrá acompañada de exclusivas promociones para aquellos jerezanos y visitantes que compartan su experiencia a través de las redes sociales.

Toda la información sobre los establecimientos participantes y sus propuestas podrá consultarse a través de la web: www.brandydejerez.es