"La cooperativa ha duplicado en 8 años la facturación, hasta alcanzar los 8,3 millones"

Salvador Espinosa inició el pasado mes de marzo su tercer mandato como presidente de la Cooperativa de las Angustias, también conocida como Covijerez, tras obtener el respaldo mayoritario de sus socios como reconocimiento a la labor desempeñada en los últimos 8 años. En plenas labores de vendimia y próximos al fin de su novena campaña al frente de la cooperativa vitivinícola jerezana, Espinosa hace balance de estos ocho años.

–¿Este año la vendimia se ha adelantado, de hecho, es la vendimia más temprana desde que se tienen registros, ¿A qué cree que se ha debido?

–No me gusta hablar de cambio climático, no me considero capacitado para ello, pero si es cierto que hemos tenido un año muy seco en el que las lluvias de primavera nos hicieron albergar esperanzas de que podríamos haber tenido una buena cosecha. Este año la uva ha madurado de manera muy dispar. Los vientos de levante y las altas temperaturas llegaron cuando la uva estaba metiéndose en caldo, todo esto, unido a la disparidad de estados fenológicos de los racimos ha ocasionado que tengamos simultáneamente distintos estados de maduración, no ya solo en la misma cepa, sino que, en algunos casos, hasta en el mismo racimo.

"Creo que la merma esta vendimia será del 20% al 30%, pero hay socios que nos trasladan caídas de hasta el 50%”

–¿Tiene datos sobre la posible merma finalmente de esta cosecha?

–No dispongo de datos definitivos pues en algunas de las fincas de nuestros socios aún no se ha finalizado la vendimia, pero si nos transmiten, los que van terminando, datos distintos de merma de cosecha que van desde un 20 % hasta un 50 % en algunos casos. No es que no haya uva en el campo, en el campo hay uva, pero la que hay pesa poco. En la Cooperativa este año no vemos el trajín de otros años, está todo muy tranquilo. A falta de finalizar en los próximos días creo que tendremos una producción de entre un 20 y un 30 % menos que el año pasado, que ya fue escaso en cuanto a producción.

"A diferencia de ahora, en 2014 costaba vender el mosto y no había relación comercial con algunas de las principales bodegas”

–Esta es su novena vendimia al frente de Covijerez, ¿qué ha cambiado en la cooperativa desde su primera vendimia?

–Mi primera vendimia fue la de 2014. Aquel año se inició la vendimia más pronto que nunca, un 4 de agosto; este año, le hemos arrebatado el récord con el inicio de la vendimia el 27 de julio en algunos lagares. Aquel también fue un año con una merma de cosecha respecto al año anterior de un 18 % que igualmente va a ser superado con creces este año en el que sin duda la merma va a ser muy superior. A diferencia de la situación actual, sobraba mosto y convivíamos año tras año con unos excedentes en las cooperativas que afortunadamente hoy en día no sufrimos gracias al auge del Sherry Cask. Por aquel entonces, en nuestra Cooperativa costaba vender el mosto de la cosecha de cada año y no teníamos relaciones comerciales de importancia con algunas de las principales bodegas del Marco, al contrario de lo que sucede en la actualidad. A nivel técnico también hemos renovado parte de nuestras instalaciones de vendimia y mejorado en nuestro proceso de elaboración, mejorando nuestros sistemas de fermentación que requieren frío, mediante la instalación de unos serpentines en el interior del depósito, lo que nos garantiza un control de la temperatura ideal que antes no teníamos y que a su vez nos ha permitido mejorar la calidad de nuestros mostos al posibilitarnos el realizar un desfangado por decantación estática en los depósitos previo a la fermentación. Junto con ello hemos implantado un nuevo sistema de control de calidad en la recepción de la uva y muchas mejoras a nivel de maquinaria junto con una planta fotovoltaica de autoconsumo. Además se han construido nuevas oficinas y un salón multiusos a disposición de todos nuestros socios, entre otras mejoras. Tras más de 50 años la Cooperativa necesitaba muchas reformas que poco a poco se están acometiendo.

"Tras más de 50 años, la cooperativa necesitaba una serie de mejoras que poco a poco se han ido acometiendo”

–En el año 2016 su familia adquirió las Bodegas Díez-Mérito, ¿cómo compagina la gestión de las dos empresas?

–Bueno, me gustaría aclarar que yo no intervengo en la gestión de Díez-Mérito, soy tan solo accionista en la compañía junto con mi hermano. Efectivamente, empujados por mi padre, en 2016 mi hermano y yo adquirimos los activos de Díez-Mérito, lo cual es público y de sobra conocido por los socios de la cooperativa. Al principio, aprovechando mi experiencia en el sector, intervine en la gestión de la nueva empresa para echarla a andar. Posteriormente, en verano de 2019 cesé como administrador y el cargo fue ocupado por mi hermano Arturo, que es quien desde entonces gestiona y administra Díez-Mérito. No he ejercido ni ejerzo, por tanto, ningún tipo de actividad complementaria ni competitiva frente a la cooperativa, y como muestra le doy unos datos: Desde que accedí a la presidencia en 2014 hasta hoy, prácticamente hemos duplicado el volumen de facturación de la cooperativa pasando de un volumen de 4,3 millones de euros a los 8,3 millones en 2022. Las ventas de nuestro despacho de vino han subido en ese periodo un 37% y el precio de la uva a nuestros socios ha pasado de 0,36 euros en 2014 a 0,50 euros en 2021, lo que ha supuesto un incremento del 24% en el periodo, con perspectivas de incrementar de manera significativa el precio de la uva de la cosecha 2022, que estamos recogiendo en estos días. Por tanto, insisto en que mis esfuerzos están centrados al cien por cien en nuestra cooperativa, en continuar consolidándola como la cooperativa líder del sector vitivinícola de Jerez y trabajando por mejorar cada día la rentabilidad de nuestros socios y adaptarnos a sus necesidades, ofreciéndoles los servicios y ayudas que precisen.