¿Cómo se vivió aquel 14 y 15 de marzo?

Aquel fin de semana del 14 y 15 de marzo quedará en la memoria de muchos jerezanos que por primera vez afrontaban una situación novedosa. La decisión de Pedro Sánchez de decretar el estado de alarma y confinar a los españoles sorprendió a todos, convirtiendo los meses siguientes en una experiencia inolvidable. Para recordar cómo vivieron aquellos momentos diferentes personalidades de la sociedad jerezana, hemos hablado con algunos de ellos, desde representantes de la política, encabezada por la primera edil de la ciudad, hasta gente de la cultura y distintos ámbitos, empresarial, cofrade, turístico....Todos recuerdan con especial clarividencia cómo vivieron esas primeras horas, dejando claro en todo momento que nunca pensaron que aquel ‘encierro’ previsto inicialmente para quince días se convirtió en meses de confinamiento. En este primer aniversario de aquella experiencia, los testimonios de muchos de ellos, nos devuelven a la realidad que se vivió entonces, muy similar en la mayoría de los casos.

Mamen Sánchez. “Antes del fin de semana ya habíamos tomado medidas”

“Llegamos al día 14 y al 15 con muchas medidas tomadas. El día 9 estuve en Madrid con José Antonio Díaz en una reunión con Aena y allí ya se vivía algo distinto. Al llegar al fin de semana ya habíamos tomado, durante los días previos, más de 200 medidas, incluso antes del estado de alarma. Después de aquello, fue una constante adaptación, tratando de atender a la ciudadanía y activando los servicios sociales, sobre todo pensando en todas aquellas personas mayores que vivían solas. En lo personal me quedé en casa con mi hija. Fue una situación muy novedosa y extraña pero en la que no te dio tiempo a pensar, sólo quería hacer cosas y cosas”.

Antonio Saldaña. “Me tocó hacer una boda civil, y era todo muy desolador”

“Cuando se decretó el confinamiento había un poco de nerviosismo en la ciudad. Recuerdo que el sábado tenía programada una boda civil con antelación, porque los novios habían decidido que fuera yo. Se hizo en la Venta El Pollo, en El Portal y la gente estaba asustada y no había nadie por la calle. Además, con las mascarillas no pasaba como ahora, la gente todavía no era consciente de que había que llevarlas. Fue algo desolador. Hice la boda, todo con mucha distancia, y me fui a casa. Esa misma noche había un acto en El Nazareno, que lo daba Inmaculada Cáliz, y yo no fui, igual que a los actos de hermandades que había, atendiendo a las recomendaciones que daban”.

Luis Lara. “No pensé que iba a ser más largo que el resfriado de Eros Ramazzotti”

“Nosotros veníamos de hacer tres actuaciones cada fin de semana, estábamos flipando. Me acuerdo que estuvimos una semana antes en Puertollano, Lorca y Denia. Ya allí la gente hablaba de confinamiento. El fin de semana del 14 teníamos que actuar en Manresa, Tarragona y Villafranca del Penedés y nos lo tomamos como un descanso. Dijimos, ‘bueno, a lo mejor nos viene bien descansar con este ritmo’. Claro, quién se iba a imaginar que el parón iba a ser más largo que el resfriado de Eros Ramazzotti. Lo que hicimos fue ir a comprar y traernos los rollos de papel higiénico y a sentir el pánico. Todo fue ver las noticias y sentarnos en el sofá”.

Angelita Gómez. “Los que estuvimos en el Festival, hemos tenido suerte”

“Yo sólo pensaba cómo nos habíamos librado del virus los que habíamos estado en el Festival, porque con tanta gente y de tantos países que había, el virus estaba por aquí seguro. Además, nosotros dábamos las clases 25 personas en un sitio cerrado y con poca ventilación, por eso digo que hemos tenido suerte. Fue terminar el Festival y a los pocos días me quedé en casa, y aquí sigo. No he vuelto a salir de casa desde entonces y aunque a veces me subo por las paredes, he intentado llevarlo lo mejor que puedo. Soy de alto riesgo y no salgo, lo que hago es escuchar música, a Terremoto, que no me canso y leo. También he hecho bufandas para todos los viejecitos del Hogar San Juan”.

Juan Ángel G. de la Calle. “Tuve que convertir mi apartamento en estudio”

“Al principio del confinamiento preparé el apartamento que tenía en la calle Larga y convertirlo en estudio, porque a partir de entonces no me iba a poder desplazar al estudio. Los primeros días de confinamiento los dediqué a hacer una adaptación de una especie de estudio de campaña. La verdad es que lo aproveché bien, y durante el tiempo del confinamiento hice una producción importante de obras, obras pequeñas porque allí no tenía espacio. El resultado de aquello ha sido la exposición que presenté hace poco en Pescadería Vieja. A mí no me supuso un problema encerrarme en casa, hacía lo mismo. Lo único diferente era la cervecita del mediodía con los amigos”.

Andrés Peña. “Estaba en Granada con una coreografía para el Reina Sofía”

“Fue exactamente la semana después del Festival de Jerez. Cuando ocurrió estaba en Granada, donde tenía que estar quince días preparando una coreografía para el Conservatorio Reina Sofía de allí. Estuvimos trabajando el lunes, el martes, el miércoles y el jueves y el viernes cuando llegué, me dijeron que me fuera para casa, a ver cómo evolucionaba la cosa. En principio iba a ser quince días, así que me vine entonces para Jerez y estuve el sábado y el domingo. Y bueno, desgraciadamente aquí sigo, aunque desde entonces hemos intentado buscar soluciones de manera positiva para lo que hay y sobre todo para lo que viene”.

Jorge Ramos. “Me llevé el sábado y el domingo tratando de organizar la escuela”

El director de la Real Escuela recuerda que “como ocurrió el 11S o el 11M, todos recordábamos qué hicimos. El viernes se decidió cerrar la Real Escuela al público como medida de prevención, algo que era un hecho histórico. Luego, al día siguiente, lo que era un fin de semana en casa, se convirtió en un intercambio de información con todo lo que eran servicios esenciales, que en nuestro caso se daba porque estábamos obligados a cuidar los caballos y las instalaciones. Me llevé sábado y domingo pegado al ordenador y al teléfono y en contacto con todo el personal para tratar de mantener por un lado la seguridad de los trabajadores y por otro la actividad de la escuela y los caballos”.

Felipe Ortuno. “Lo primero fue cerrar la basílica y suspender todos los cultos”

“Aquel primer fin de semana lo recuerdo perfectamente. Estábamos todos muy asustados y lo primero que hicimos fue cerrar la basílica, suspender los cultos e inmediatamente nos confinamos, no hicimos absolutamente nada más que seguir las normas sanitarias al pie de la letra. Sé que hubo contratiempos, porque no todo el mundo estaba de acuerdo, pero aquí en la basílica, recuerdo que hice unas declaraciones al periódico diciendo que no cabía otra posibilidad que hacer caso a los instrucciones sanitarias. Todas las celebraciones se hicieron a puerta cerrada y ni siquiera pudimos retransmitir nada, como sé que hicieron en otros lugares. Fue un fin de semana muy triste”.

Isamay Benavente. “Me preocupaba que surgiera algún brote tras el Festival”

“Acabábamos de finalizar el Festival de Jerez y estaba muy cansada después de tantos días. Estaba contenta, porque había terminado una de las mejores ediciones del festival y porque habíamos conseguido terminarlo ante aquellas amenazas, entonces lejanas, que ya se comentaban. Salí a la calle y vi a la gente un poco nerviosa, enloquecida, comprando, acumulando víveres en los supermercados. A mí me quedaba la duda de si alguien había podido contraer el virus en el Festival, tanto cursillistas como toda la familia de éste. Por eso viví aquel fin de semana un poco intranquila pendiente de lo que podía pasar, que luego vimos en qué ha derivado”.

Javier Sánchez Rojas. “No olvidaré cuando salí a la calle, parecía Chernobyl”

“El primer fin de semana del confinamiento intenté sobreponerme al shock porque este tipo de situaciones no la habíamos vivido antes. Tenía una preocupación personal, porque mis dos hijas estaban en Madrid, y luego, en el ámbito profesional, administrar toda la información que me llegaba mostrando su preocupación, sobre todo a nivel empresarial. De aquel fin de semana me quedaré para siempre con la imagen de Pedro Sánchez con la bandera detrás en la que hablaba de sobrevivir. Afortunadamente, lo puedo contar, pero visto con perspectiva me da escalofrío cada vez que pienso los miles de personas fallecidas. Recordaré cuando salí el lunes, aquello parecía Chernobyl”.

Raúl Ruiz-Berdejo. “Pensaba cómo afectaría el cierre a muchas personas”

“Como muchas familias, nos quedamos en casa con los niños durante todo el fin de semana, y lo que hice fue ver alguna película y cocinar, lo que es un fin de semana habitual en casa, lo aprovechamos para desconectar de la rutina y descansar un poco. Todos estábamos un poco expectantes por ver cómo iba a ir el asunto, porque está claro que en principio iba a ser una cosa para quince días, nunca miramos más allá. Ya luego empecé a pensar, viendo que todo tenía que cerrar y que la situación se prolongaba bastante, cómo afectaría a todas esas personas que tenían negocios y demás este cierre prolongado. Fue algo muy extraño”.

César Saldaña. “Me preocupaban mis hijos que los tenía a todos fuera”

“Los meses de febrero y marzo había estado viajando, de hecho, el viernes 13 de marzo debía estar por la tarde en la Universidad de Málaga dando una clase. Evidentemente, el jueves se canceló y el fin de semana lo dediqué a hacer compras, como tanta gente, y a comprobar que no había papel higiénico en las estanterías y todo este tipo de cosas. También me preocupaban mis hijos, que estaban en Barcelona, Madrid y Lisboa. Y por supuesto, lo viví con la incertidumbre de ver cómo muchos eventos como la Feria, se iban a cancelar, que el turismo iba pararse en seco, o por supuesto, la hostelería. Además, al ser global iba a afectar a nuestros negocios”.

Dani Pendín. “Tuve que pasar todo el confinamiento solo en Mallorca”

“Me cogió en Mallorca y no le daba la importancia, como nos pasó a todos. Habíamos ganado al Éibar fuera de casa y jugábamos el fin de semana contra el Barcelona. Imagínate. Antes, ya la gente de la Liga nos había alertado de que había un virus y se podía suspender la jornada. El viernes nos llamaron para decirnos que se suspendía pero claro, pensábamos que era algo pasajero y cuando nos dimos cuenta estábamos confinados. Yo estaba solo, porque la familia está en Jerez, y la idea era irme, pero cuando quise sacar los billetes cerraron el aeropuerto. Me tuve que quedar todo el confinamiento solo, y me asusté al ver que era algo muy serio y mi familia estaba lejos. Lo tengo grabado”.

Maribel Ortega. “Fui con mi hermano a comprar, todos estábamos asustados”

La soprano Maribel Ortega recuerda “vagamente” todo lo sucedido en aquel fin de semana en el que se decretó el estado de alarma. “Fui con mi hermano de compras, porque había muchos rumores y no sabíamos qué podía pasar. Fue un constante seguimiento a lo que se decía en las noticias, pero claro, no era nada fácil digerir todo lo que estaba pasando”. “Ninguno de nosotros esperábamos que aquella situación se prolongase durante tanto tiempo ni que, por supuesto, iba a afectar a todo el planeta de la forma en la que lo ha afectado. Sinceramente, será porque fue una experiencia tan mala, no he sido capaz de recordar muchas cosas”.

Nela García. “Pasé parte del fin de semana haciendo zafarrancho de limpieza”

“Al conocer el decreto de estado de alarma me fui directamente a la oficina de la asociación y desde allí comenzamos a enviar correos e intentar hablar con la alcadelsa, con la Federación de Comerciantes e ir asumiendo lo que se nos venía encima. Por supuesto, los teléfonos y whatssap no cesaban, estábamos todos en shock, la información salía con cuentagotas. En lo personal nos autoregalamos un juego de mesa, y el sábado por la noche jugamos en familia, mis hijos llegaron a decir que por fin iban a tener a mamá más tiempo en casa. El domingo hicimos zafarrancho de limpieza en casa, no hay nada como templar los nervios limpiando cristales y dando un flete a la cocina”.

Dionisio Díaz. “Desde que salí a la calle, noté un ambiente muy raro”

El presidente de la Unión de Hermandades recuerda que “el viernes por la tarde se rumoreaba que se iba a decretar el estado de alarma. El sábado amaneció soleado, me levanté temprano y me fui a la plaza a comprar pescado. En la calle había una sensación y un ambiente raro, y en lo cofrade también. Hablé con algunos periodistas, con la alcaldesa y con Joaquín Perea, delegado diocesano, y al poco tiempo vi en las redes que Sevilla suspendía la Semana Santa. Decidimos entonces, tras consensuarlo con el obispado y la alcaldesa, optar por esa opción, y si el día parecía triste, se volvió tristísimo. A partir de ahí, intentamos asumirlo todo, pero sin saber, ni mucho menos, lo que se nos venía encima”.

María José Santiago. "Tuve que deshacer todas las maletas hechas porque me marchaba a Puebla"

La artista jerezana María José Santiago también recuerda con especial nostalgia aquel fatídico fin de semana del 14 y 15 de marzo. La cantante se encontraba preparando un viaje a México, "donde iba a estar unos cuantos meses porque tenía varias cosas cerradas allí, concretamente en Puebla, donde me iba a quedar instalada". Sin embargo, el decreto del estado de alarma y el confinamiento "hizo que me quedara en España, tuve que deshacer todas las maletas. Fueron días duros, porque nadie pensaba que nos quedáramos tanto tiempo así y que esta pandemia fuese a durar tanto".