El voluntariado de Jerez contará con un gran mural dedicado a su labor en el Palacio de Deportes

El Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Local del Voluntariado conmemorarán este año el Día Internacional del Voluntariado con la inauguración de un mural en el Palacio de Deportes. Este diseño rendirá homenaje al voluntariado jerezano, hombres y mujeres que prestan su tiempo y esfuerzo a un movimiento ciudadano que en Jerez cuenta con mucha historia y participantes desde un espacio con gran presencia de público, especialmente niños y niñas y jóvenes.

La delegada de Participación y Voluntariado, Carmen Pina, el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, y representantes del Consejo Local del Voluntariado, entre ellos su vicepresidente ciudadano, Juan Jiménez, han realizado una visita a este equipamiento, donde han saludado al artista urbano encargado de plasmar este reconocimiento, Alejandro Tardío ‘Décima’. El jerezano ya está trabajando en la pared elegida para la ubicación del mural, que tendrá una extensión de 10 x 20 metros, y que estará terminado para el viernes 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado.

El mural dedicado al voluntariado jerezano representará el latido de este movimiento, y su carácter dinámico, activo, y comprometido, en el que cada persona voluntaria es necesaria dentro de una gran red solidaria. Con este mural, se incidirá en la sensibilización de la ciudadanía, poniendo en valor la aportación de voluntarios y voluntarias que desde las diferentes asociaciones de voluntariado de la ciudad colaboran con todo tipo de proyectos sociales.

En los próximos días representantes de las diferentes entidades inscritas en el Catálogo del Voluntariado participarán pintando el rótulo del mural, con el objetivo de que el diseño último cuente con la aportación del tejido asociativo jerezano.