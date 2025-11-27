Vox Jerez denuncia que “una vivienda de 200.000 euros incluye 60.000 en impuestos” y exige frenar “el castigo fiscal”

Vox Jerez defenderá en el pleno de mañana viernes una propuesta integral para combatir lo que consideran “uno de los mayores dramas sociales que sufre nuestra ciudad: el acceso a la vivienda”.

Según el portavoz del Grupo Municipal, Antonio Fernández, Jerez vive desde hace ya meses “una fea tormenta de precios disparados, alquileres inasumibles y una presión fiscal que “está impidiendo a jóvenes, familias y trabajadores tener algo tan básico como un hogar”.

Fernández no entiende "cómo es posible que la solución de este problema no sea la más absoluta prioridad de cualquier gobierno municipal, regional o nacional. Hoy, por desgracia, tener una casa en Jerez es un lujo que muchos no pueden pagar”, señala el portavoz de Vox. Además, asegura que “gran parte de nuestros esfuerzos están centrados en ofrecer soluciones reales. De hecho, ya hemos realizado diferentes propuestas al gobierno municipal a través de Emuvijesa y en los plenos, aunque de momento han hecho caso omiso”.

El portavoz de Vox en Jerez ha recordado que en 2011, el 70% de los menores de 35 años eran propietarios, mientras que hoy “apenas llega al 31%”, y que adquirir una vivienda en España supone “entre 10 y 12 años de salario, algo completamente inasumible”.

Fernández señala que “el problema se agrava cuando suben los precios" y, además, se mantienen “una batería de impuestos, tasas y trabas que solo encarecen la vivienda. Si una vivienda cuesta 200.000 euros, 60.000 euros son impuestos. Mientras los jerezanos hacen malabares para llegar a fin de mes, las administraciones siguen exprimiéndoles el bolsillo para luego gastarlo en sus caprichos”, denuncia.

La propuesta de Vox: "menos impuestos, más facilidades y prioridad para los españoles"

Vox propone, por ello, "una rebaja fiscal contundente y coordinada entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España", con una idea clara: “Dejar de recaudar a costa de las familias y ayudar de verdad a quien quiere vivir, comprar, alquilar o rehabilitar su casa”.

La iniciativa incluye medidas como:

Aplicar IVA superreducido a la compra de vivienda habitual. Permitir incluso exención total del IVA si Europa lo autoriza. Bonificar al 100 % el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para vivienda habitual, o permitir su pago aplazado sin intereses durante 15 años. Recuperar la deducción por compra de vivienda en el IRPF. Recuperar y extender la deducción por alquiler a todos los españoles, sin límites por renta o edad. Aumentar las bonificaciones del IBI para familias, personas con discapacidad y familias numerosas. Derogar el Impuesto de Patrimonio, “un castigo doble e injusto a quienes han trabajado toda su vida”. Reducir el AJD al mínimo legal (0,5 %) para la compra de vivienda habitual. Bonificar al 100 % el ITP para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Ampliar las deducciones autonómicas en el IRPF por compra o rehabilitación de vivienda para todos los españoles, sin límites de edad ni necesidad de vivienda protegida.

“En Jerez no falta voluntad de comprar una casa; falta que dejen de sangrar a la gente a impuestos”, sentencia Antonio Fernández, quien asegura que Jerez necesita "políticas reales, valientes". “Los jerezanos necesitan soluciones hoy, no dentro de diez años. VOX vuelve a demostrar que hay alternativa y que, cuando se quiere ayudar de verdad, se puede”, sentencia.