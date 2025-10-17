Vox Jerez lamenta el abandono de Los Villares: “No hay seguridad, iluminación, ni un mínimo de mantenimiento”

Vox Jerez ha denunciado el “estado de abandono” que sufre Los Villares tras una visita realizada por el concejal Ignacio Soto, quien ha podido comprobar de primera mano “una situación que se repite en cada barrio que visitamos en Jerez: aceras levantadas, parques abandonados, falta de iluminación y una sensación generalizada de dejadez por parte del Ayuntamiento”.

“Piensas que en un residencial como Los Villares los vecinos tienen menos problemas que en otros lugares, pero cuando llegas te encuentras lo mismo que en la mayoría de las barriadas de la ciudad”, ha lamentado Soto, quien considera que los servicios básicos en esta zona “no se cumplen”.

El edil ha denunciado que el acerado se encuentra levantado en muchas calles y los vecinos “ni siquiera pueden llevar a sus hijos a jugar a los parques porque llevan años sin mantenimiento y en un estado lamentable”. A pesar de que “hace dos días fueron a podar y dar un pequeño lavado de cara”, desde Vox aseguran que se trata de “un parche más, que no soluciona el problema de fondo. Ni siquiera podaron todo. Ya que lo haces, hazlo bien”, señala Soto.

Vox Jerez también pone el foco en la escasa iluminación. “Hay familias que salen a pasear o a sacar a sus perros con la linterna del móvil porque las farolas están fundidas o directamente no tienen bombillas”, ha explicado Soto. “Esto es del tercer mundo”. Una situación que, sumada a la falta de presencia policial, ha propiciado que la zona “se haya convertido en un lugar de botellón nocturno y de robos constantes en las propias viviendas”. Incluso, advierte Ignacio Soto, hay una zona concreta donde se ejerce la prostitución”.

La formación también ha señalado la falta de un acceso peatonal seguro al hospital, a pesar de que Los Villares es una de las zonas residenciales más próximas al centro sanitario y la falta de medidas de seguridad en el parque que está junto a la carretera. “No hay vallas, el canal de agua que separa uno de los parques de la carretera supone un peligro para los niños y los vehículos circulan a gran velocidad. Es una cuestión de seguridad y de sentido común”, ha insistido.

“Si esto no es una prioridad para el Ayuntamiento, no entendemos dónde van los recursos públicos”, ha subrayado el concejal, que vuelve a reclamar al Gobierno local que “deje de parchear los problemas” y ponga en marcha un plan integral de mantenimiento y seguridad en los barrios, con actuaciones reales y duraderas. “Los vecinos no piden milagros, piden vivir con dignidad. Y eso empieza por tener calles seguras, limpias e iluminadas”, ha concluido Soto.