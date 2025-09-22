Vox Jerez pedirá en pleno al gobierno local que cumpla sus compromisos con los vecinos de Olivar de Rivero

El grupo municipal Vox llevará al próximo pleno del Ayuntamiento la situación de abandono que sufren los vecinos de Olivar de Rivero, después de comprobar de primera mano las múltiples deficiencias que presenta esta barriada.

“Estamos hablando de problemas básicos que afectan a la seguridad, a la accesibilidad y a la calidad de vida de cientos de personas que viven o transitan por esa zona a diario. Es lo mínimo que un jerezano puede pedir después de pagar sus impuestos. Y son derechos que no deben seguir siendo ignorados”, ha señalado Antonio Fernández, portavoz de Vox.

Una de las principales denuncias vecinales, explica Vox, es la ausencia total de accesibilidad en los pasos de peatones. Durante la visita, el portavoz pudo constatar la existencia de 54 pasos de cebra, de los cuales ninguno es practicable para personas con movilidad reducida, carritos de bebé o mayores con dificultades para caminar. “En pleno siglo XXI es inaceptable que haya barrios enteros donde la accesibilidad brille por su ausencia. Jerez se está quedando atrás debido a la mala gestión que tenemos desde hace años”, ha denunciado el grupo municipal.

A ello se suma el mal estado de muchas aceras, con tramos levantados que suponen un riesgo real de caídas y accidentes para cualquier vecino, y la velocidad excesiva a la que circulan algunos vehículos en calles principales de la barriada como Al-Hakam y Camino de Albadalejo.

Vox ha recordado que estas mejoras no son peticiones nuevas o un capricho actual de los vecinos o de la propia formación, fueron compromisos adquiridos en su día, tanto por el PSOE como por el actual Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, a día de hoy, los vecinos siguen esperando.

“Queremos dejar claro que nuestra intención no es hacer ruido ni atacar a este gobierno por decreto. Venimos a exigir que lo prioritario para los vecinos lo sea también para los políticos que representamos a esta ciudad”, ha señalado el portavoz.

Vox insiste en que el gobierno solo debe dar respuesta a cuestiones tan sencillas como arreglar aceras, garantizar la accesibilidad o reponer arbolado. “Eso es lo que piden los jerezanos, y eso es lo que debería estar antes que cualquier gasto superfluo del Gobierno municipal”, concluye la formación.