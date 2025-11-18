Vox Jerez plantea al Ayuntamiento la permuta de suelo municipal para construir viviendas sociales

Vox Jerez vuelve a poner sobre la mesa el problema que tienen muchos jerezanos para acceder a una vivienda, especialmente los jóvenes y las familias con menos recursos. En este contexto, Ignacio Soto, concejal de VOX y consejero de Emuvijesa, ha dejado claro en el consejo de administración de la empresa municipal celebrado en la mañana de este martes 18 de noviembre que Vox se abstiene al no entender “que la solución de este Ayuntamiento sea poner a la venta parcelas y solares municipales con el objetivo de comprar viviendas de segunda mano y destinarlas a alquiler social”.

Según Vox, la fórmula planteada “es un parche mal diseñado, caro e ineficaz. Pretenden vender suelo municipal, coger el dinero y entrar a competir en el mercado de segunda mano, donde los precios están disparados y lo que se encuentra, en muchos casos, son pisos antiguos, caros y en mal estado. Y ahora se los das a esos jóvenes y familias que necesitan una vivienda. Es una mala decisión. No soluciona nada y compromete el patrimonio de la ciudad”.

Vox, que no se instala en la simple crítica, ha propuesto una alternativa lógica y responsable: permutar esos solares por viviendas nuevas con promotores privados, obteniendo así un número de pisos equivalente al valor del suelo. “Es sentido común: Emuvijesa recibiría viviendas nuevas, de calidad, sin tener que invertir ni un euro y sin mover un dedo, por tanto, sin riesgos”, afirma Soto.

A esta proposición se suma la medida que Vox ha defendido en numerosas ocasiones. "Utilizar ese suelo municipal que ahora quieren vender, para construir viviendas sociales en régimen de cooperativa, gestionadas por Emuvijesa o por un promotor externo", aseguran. Esta fórmula, recuerda el concejal, “rebajaría el precio final de las viviendas hasta un 15% y permitiría ofrecer soluciones reales a quienes hoy no pueden acceder a un hogar”.

Vox además critica que la venta de estos solares por parte de Emuvijesa la van a realizar “con una tasación de 2024. Está desactualizada. Vamos a vender suelo municipal por debajo de su valor real. Es una irresponsabilidad”, denuncia Soto, que también quiere poner en conocimiento de todos los jerezanos que esta medida se ha llevado al consejo de administración de la empresa municipal sin las condiciones definitivas de la venta ni los criterios de valoración cerrados. “¿Cómo vamos a votar a favor de una operación sin conocer las reglas completas? Es una forma de gestionar impropia de un Ayuntamiento serio”, afirma.

VOX concluye recordando que el gobierno municipal sigue sin entender la magnitud del problema de la vivienda en Jerez: “Hace falta planificación, valentía y sentido común. Y eso es precisamente lo que seguimos echando en falta”.