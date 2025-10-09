Vox Jerez propone crear una mesa permanente de diálogo entre el Ayuntamiento y el Taxi

Vox Jerez pedirá al Ayuntamiento crear una mesa oficial y permanente con el sector del taxi con el fin de conocer la realidad diaria del servicio y superar los retos que se presentan en movilidad de una forma rápida y directa, evitando así que este contacto dependa de la buena voluntad del delegado que tenga las competencias en ese momento.

Esta petición llega tras la visita del concejal Ignacio Soto a las instalaciones de la Asociación Tele-Taxi Jerez, donde ha podido conocer de primera mano la realidad que viven a diario estos profesionales. “Con más de 2.000 llamadas diarias en un día normal, es evidente que el taxi en Jerez es una necesidad para miles de jerezanos. Por eso, en VOX entendemos que debemos cuidar el servicio y fortalecerlo si queremos una ciudad bien conectada y solucionar inconvenientes que se repiten a diario y que no tienen que ver con los taxistas, sino que dependen del Ayuntamiento”, ha señalado Soto.

Durante la visita, los taxistas han trasladado a Soto las complicaciones que se encuentran a diario. “Cuando un taxi no puede aparcar en su parada, cuando una calle se corta sin avisar, cuando las arterias principales de la ciudad se hacen intransitables o cuando una aplicación se cae, todo eso repercute en los jerezanos. Hace falta comunicación y soluciones rápidas, y el Ayuntamiento debe estar ahí”, ha afirmado.

Vox tiene claro que el servicio de taxi necesita planificación. “El estudio que se realizará en los próximos meses nos permitirá saber cuántas licencias necesitamos para mejorar el servicio y será una base importante de cara al futuro. No se trata de sacar nuevas licencias por sacar, sino de hacerlo con criterios técnicos y datos actualizados, ya que los últimos que tenemos se han quedado anticuados”, ha añadido Soto.

Desde la formación recuerdan que el taxi es, junto a los autobuses urbanos, el único transporte público disponible para miles de jerezanos, y que su papel “resulta aún más relevante en barrios alejados, zona rural y, por supuesto, en eventos de gran afluencia”.

Vox ha anunciado además que estudiará soluciones para evitar la saturación del servicio durante los grandes eventos de la ciudad, que cada año registran una mayor afluencia. “El objetivo es que los jerezanos puedan desplazarse con facilidad en fechas clave como la Navidad, la Semana Santa o la Feria. Una de las opciones podría ser reforzar el transporte público con autobuses nocturnos y más líneas activas, que complementen el trabajo de los taxis y amplíen la oferta para la gente”, ha explicado el concejal. “Para eso, es fundamental contar también con un buen servicio de autobuses, algo que esperamos que se recupere cuanto antes”, ha concluido.