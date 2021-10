"No me voy de aquí hasta que no me solucionen el problema"

Ciudadanos se han quejado este lunes de la "gran demora" en la concesión de cita previa en la Seguridad Social, en cuyas puertas de la oficina de la calle Eguilaz sigue habiendo colas, a pesar de estar la ciudad ya en fase 0 de la pandemia.

Eduardo Espinosa García tuvo su segundo hijo el pasado 12 de septiembre. Su mujer y él trabajan en la misma empresa y "para poder arreglar los papeles de bajas de paternidad y maternidad en la Seguridad Social me dan cita para el 29 de noviembre ¿Cómo es posible? ¿Y cómo vivo hasta entonces? Tenemos que dar de comer a nuestros hijos y así no cobraríamos hasta el 10 de diciembre. La empresa ha cumplido con sus papeles, pero en la Seguridad Social no nos atienden. De aquí no me muevo hasta que me lo solucionen, aunque tenga que venir la Policía a por mí". Eduardo lleva desde el día 12 pidiendo cita y esta mañana de lunes la desesperación le ha llevado a personarse en la oficina para tratar de solucionar "un derecho que me corresponde".

Las quejas por las colas y las demoras en citas previas en la Seguridad Social se vienen sucediendo desde hace meses. Esta misma mañana de lunes de nuevo había cola en la oficina, que tenía las puertas cerradas y llamaba por nombre a las personas que esperaban en el exterior, a causa del límite de aforo.