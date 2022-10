"Hemos vuelto a los centros de salud de 'timbre, pase, timbre, pase'"

"Hemos vuelto a los centros de salud de antes, a los de timbre, pase, timbre pase...". Fuentes sanitarias lamentan el estado en el que se encuentra la Atención Primaria en Jerez, con altos cupos de pacientes y "media de espera de hasta 15 días".

"Durante los 40 años de gobierno socialista nos quejábamos de la situación, de los abusos, de la velada amenaza, coacciones, no recetes... y ahora tras 4 años con el PP estamos arando con los mismos bueyes", lamentan estas fuentes.

"La situación no ha cambiado. Los contratos Covid han sido exigencias del guión y estamos viendo que se van diluyendo y no sabemos qué va a ocurrir. La ideología ha cambiado pero las pautas de comportamiento no", añaden. "Los médicos no tenemos capacidad de gestión de trabajo en nuestras consultas, nuestros cupos vienen impuestos", remarcan.

Esta fuentes denuncian que "se sigue con el no receten ustedes, no deriven 'x' pacientes a la atención especializada porque irá en detrimento del dinero prometido... El médico lo paga en su vocación y el ciudadano aún más. Se está haciendo mucho daño a la sanidad". Además, subrayan que no hay tiempo para la formación, para el intercambio de casos con compañeros... "Lo dicho, ha vuelto el timbre, pasa un paciente. Timbre, pasa un paciente...".