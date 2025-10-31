Yeguada Cartuja recibe la visita de la directora general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Visita de la directora general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a Yeguada Cartuja.

Yeguada Cartuja ha recibido este pasado jueves la visita de la directora general de Producciones y Mercados, Elena Busuquil, y de la subdirectora de Medios de Producción, Leonor Algarra. El equipo de dirección de Yeguada Cartuja, conformado por su presidenta, Judit Anda; el director técnico, Eduardo Rodríguez, y el director de Administración y Finanzas, Manuel Luque, acompañaron a las representantes del Ministerio en un recorrido por la finca Fuente del Suero.

Durante la visita, pudieron conocer de primera mano el trabajo que realiza Yeguada Cartuja en la conservación, cría y promoción del caballo cartujano. Así mismo, se abordaron distintos temas relacionados con la mejora genética, el bienestar animal y la sostenibilidad de las explotaciones equinas, así como distintos planes a futuro que Yeguada Cartuja quiere llevar a cabo.

Desde Yeguada Cartuja agradecen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su visita, así como el interés mostrado por su labor de conservación y mejora genética del caballo cartujano.

Las representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con personal de Yeguada Cartuja.

Yeguada Cartuja es una empresa pública perteneciente a la Dirección General del Patrimonio del Estado, gestionada por la empresa pública Expasa, cuyo accionista único es el Estado a través del Ministerio de Hacienda, y cuya tutela funcional la desempeña el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación