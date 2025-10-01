Yeguada Cartuja y SOREC firman un convenio de colaboración para impulsar el sector equino entre España y Marruecos

La empresa pública Expasa Agricultura y Ganadería S.M.E., S.A., propietaria de la histórica Yeguada Cartuja – Hierro del Bocado, y la Sociedad Real de Fomento del Caballo (SOREC) de Marruecos han suscrito este miércoles en Jerez un convenio marco de colaboración con el objetivo de estrechar la cooperación en los ámbitos de la ganadería, la ciencia, la técnica y la cultura vinculados al mundo del caballo.

El acuerdo ha sido rubricado por Judit Anda Ugarte, presidenta y consejera delegada de Expasa, y por Omar Skalli, director general de SOREC, en un acto institucional celebrado en el marco del Salón Internacional del Caballo de Jadida en Marruecos.

Esta alianza permitirá desarrollar programas conjuntos de cría de caballos, con especial atención a la genética Hierro del Bocado y al caballo Bereber; impulsar investigaciones científicas en reproducción y genética comparada; favorecer el intercambio de conocimientos y formación entre profesionales, técnicos y veterinarios de ambos países; promover espectáculos ecuestres y actividades culturales que refuercen la proyección internacional de las razas emblemáticas de España y Marruecos.

Este convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por otros cuatro, y se articulará mediante convenios específicos que detallarán proyectos concretos en formación, investigación y cultura. Una comisión mixta supervisará el cumplimiento y propondrá nuevas iniciativas de colaboración.