Yéssika Quintero tiende la mano a la ONCE para “hacer de Jerez una ciudad más accesible y con más empatía”

La delegada de Inclusión Social, Yéssika Quintero, ha participado en el acto de apertura de la Semana de la ONCE en Jerez, tendiendo la mano a la organización para que siga contando con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento en todas sus iniciativas. La inauguración de la Semana de la ONCE ha comenzado con las intervenciones del director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Milagros Rodríguez, y una representación de teatro leído en Braille a cargo de Amalia Amezcua, Juan Antonio Simancas y Tere Durán, sobre la evolución y desarrollo de la escritura Braille en sus doscientos años de historia, y reiterando la demanda de que este sistema de escritura siga extendiéndose a todos los ámbitos sociales, entre ellos, las etiquetas de los productos de la compra.

El director de la ONCE, Cristino Ortuno, ha agradecido el trabajo de todas las personas que hacen posible la trayectoria de esta organización, y ha expresado su deseo de que la Semana de la ONCE sirva para seguir incidiendo en la concienciación de que toda la ciudadanía puede sumar su granito de arena para que la vía pública sea más accesible, respetando el espacio de los peatones, y evitando colocar nuevos obstáculos en las aceras, como se ha reivindicado en uno de los videos proyectados.

La sede de la ONCE, en la calle Porvera, acogerá durante toda la semana la exposición ‘Te lo enseñamos punto por punto’, sobre la escritura Braille. Las personas que han asistido hoy al acto de inauguración han recibido como obsequio una pulsera con su nombre en Braille.

Milagros Rodríguez ha detallado las próximas citas de esta Semana de la ONCE en la ciudad. Las actividades continuarán en Jerez el miércoles, con una sesión de pilates conjunta entre personas ciegas y videntes, a las 12 horas en la Plaza del Arenal. Este jueves, a las 11.30 horas, se desarrollará en Chapín una sesión de Kárate con antifaz, una demostración de defensa personal de afiliados y simulación con gafas para karatecas videntes.

Yéssika Quintero ha felicitado a todo el equipo de la ONCE en Jerez por su trabajo, sumándose a sus reivindicaciones para la construcción de una sociedad más empática e inclusiva y que se adapte a las necesidades de las personas con ceguera o dificultades de visión, u otras discapacidades, señalando que “tenemos que abrir los ojos a la realidad y empezar a pensar más en los demás, en dar lo que queremos para nosotros. Muchas gracias Cristino, por tu implicación y por la visibilidad que le das a la ONCE. Tenemos pendientes muchas actividades y proyectos en común, vamos a estar presentes en esta Semana de la ONCE, y contad con nosotros y con nuestra alcaldesa, María José García-Pelayo, siempre, para hacer de Jerez una ciudad más accesible y en la que todos tengamos las mismas oportunidades”.

Cabe recordar que el próximo 27 de abril el cupón de la ONCE estará dedicado al 40º aniversario del Circuito de Jerez.