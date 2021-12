Muere el cantante mexicano Vicente Fernández, rey de las rancheras

El reconocido cantante mexicano Vicente Fernández falleció este domingo a los 81 años de edad después de varias semanas ingresado en el hospital tras una caída en su casa, confirmó su familia a través de una publicación en redes sociales.

"En Paz descanse Sr Vicente Fernández. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando", expresó la familia en una publicación junto a una fotografía del artista.

El Charro de Huentitán perdió la vida después de haber tenido al país en vilo en las últimas semanas pero sobre todo en las últimas horas, ya que el sábado la familia comunicó que se encontraba en "estado crítico" de salud y "con pronóstico muy reservado".

El intérprete de El Rey y Volver, Volver había dejado de actuar en 2016 y, aunque apareció varias veces sobre los escenarios, quiso dedicar sus últimos años de vida a descansar y compartir tiempo con su familia.

De hecho, en numerosas ocasiones sus descendientes mostraron imágenes familiares que demostraban que las relaciones entre ellos estaban mejor que nunca, a pesar de las acusaciones de acoso que recibió por parte de varias mujeres a inicios de 2021.

La actuación junto a su hijo, el conocido Alejandro Fernández, y su nieto Alex en los Latin Grammy en 2019 fue un gran éxito que recordó el recorrido y el potencial de esta dinastía, que parece no dejar de dar talentos a México.

Tras más de 60 años subido a los escenarios, deja un enorme hueco en los mexicanos el conocido como el rey de la música ranchera, un título forjado a base de entrega, dedicación y una potente e inconfundible voz.

Como dice una de sus más famosas canciones, el llamado Charro de Huentitán sigue siendo el rey, con el cariño incondicional de un público al que siempre le ha unido una estrecha relación marcada por la devoción y el respeto mutuo.

"Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chente no dejará de cantar", era la frase más esperada de este astro de la canción mexicana, en cuyos conciertos afloraba esa costumbre suya de no soltar el micrófono hasta que cesaran los aplausos.

Esto hacía que sus conciertos pudieran prolongarse hasta las tres horas, sin que por ello tuviera que dejar plantado al público al día siguiente por una ronquera o una afonía, según dijo alguna vez.

En febrero de 2016 anunció que después de una gira por Centroamérica, Sudamérica, España, Estados Unidos y México se retiraría de los escenarios por el temor a que un día pudiera "causar lástima" y "defraudar a su público".

Explicó entonces que a sus 72 años, después de concluir la gira, se dedicaría a disfrutar de sus hijos y nietos en su rancho Tres Potrillos, a las afueras de Guadalajara, en Jalisco, aunque siguió grabando discos y haciendo algunos programas de televisión.

Premios y reconocimientos

Nacido el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, en el oeste de México, grabó más de cien álbumes y es considerado el cuarto "gallo" entre los ídolos históricos del género de la ranchera, junto a maestros de la talla de Javier Solís, Pedro Infante y Jorge Negrete.

Fernández recibió en estas décadas de trabajo todo tipo de galardones y reconocimientos, entre ellos Grammys y premios Lo Nuestro, regularmente encabezaba los listados de la Revista Billboard y vendió más de 65 millones de discos.

Con su característico sombrero ancho y siempre en compañía de buen mariachi, actuó en los escenarios más prestigiosos del mundo, algunos como el Auditorio Nacional y la Plaza de Toros, en la capital mexicana, o el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York.

Polifacético como pocos, además de dedicarse a la música participó en más de 25 películas, donde con frecuencia interpretaba el papel de charro (personaje que viste el traje típico mexicano y canta rancheras) o vaquero, lo que le valió una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.