Genesis suspende cuatro conciertos de su gira británica por varios positivos en coronavirus

La gira de reencuentro de Genesis y probablemente también de despedida, The Last Domino?, parece marcada por la mala suerte. Anunciada a principios de marzo de 2020, tuvo que ser pospuesta en dos ocasiones por la pandemia del coronavirus (primero de noviembre/diciembre de 2020 a abril de 2021 y, después, a septiembre de este año).

Ahora, cuando solamente les quedan cuatro conciertos de la parte británica de la gira antes de viajar a Estados Unidos, el grupo anuncia que debe suspender esas citas (una en Glasgow este mismo viernes y tres más la semana próxima en Londres) por varios casos de coronavirus "en la banda", según han anunciado por medio de un comunicado en sus redes sociales.

La banda

Genesis, fundado a finales de los años 60 por Tony Banks, Peter Gabriel, Mike Rutherford y Anthony Phillips, creció poco después con la incorporación del entonces batería Phil Collins y el guitarrista Steve Hackett.

La marcha de Gabriel en 1975 (que llevó a Collins a asumir las funciones de vocalista) y, poco después, de Hackett, dio lugar a la formación más longeva y exitosa de Genesis: Banks, Collins y Rutherford.

Ese trío es el protagonista de esta The Last Domino?, a cuyos escenarios (lejos de los grandes estadios de sus giras más multitudinarias, han apostado ahora por conciertos en pabellones) se sube también el guitarrista y bajista Daryl Stuermer (que lleva décadas acompañándoles en los tours) y un nuevo batería, Nic Collins, hijo de Phil, que por sus conocidos problemas físicos hace tiempo que es incapaz de sostener las baquetas y además debe cantar durante todo el concierto sentado.

Al quinteto también se suma en esta ocasión y por primera vez una pareja de vocalistas que sirven de apoyo a Collins.

La ¿última? gira

Genesis ha vuelto a subirse a los escenarios 14 años después de su última gira con una serie de conciertos que arrancó el pasado día 20 de septiembre en Birmingham y que desde entonces ha pasado por ciudades como Manchester, Leeds o Liverpool, entre otras.

Dos horas y media de concierto en las que no falta casi ninguno de los grandes éxitos del grupo y los más queridos por sus seguidores.

En el setlist que cualquiera de estos fans podría configurar casi de carrerilla, están, entre otros, Turn it on again, Mama (a la que el estado de salud de Collins dota de una inesperada y nueva fuerza), Land of Confusion (escrita hace 35 años aunque podría haber nacido ayer mismo), Home by the Sea, Afterglow, Domino, Throwing it all away, I know what I like, Tonight, Tonight, Tonight, Invisible Touch o un delicioso medley acústico con Banks, los dos Collins, Rutherford y Stuermer en el centro del escenario para tocar That's All, The Lamb lies down on Broadway y Follow You, Follow Me.

"Frustrados y devastados"

El grupo no ha aclarado quiénes han sido los afectados por el virus, tan solo que ha habido tests (en plural) positivos "en la banda". Indican también que siguen las instrucciones del Gobierno y que se sienten "frustrados y devastados" y que "odian tener que tomas estas medidas, pero la seguridad del público y del equipo es algo prioritario".

Genesis asegura también que se reprogramarán los conciertos ahora cancelados, aunque no se aclara aún cuándo. El grupo tiene previsto, a mediados de noviembre, ofrecer otro lote de actuaciones en Estados Unidos y Canadá.