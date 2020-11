'Tú me dejaste de querer', la "canción más importante" de C. Tangana

Todo lo que toca el madrileño Antón Álvarez Alfaro, más conocido por su nombre artístico C.Tangana, se convierte en puro éxito. El licenciado en filosofía y cantante mundial con grandes éxitos como de 'Booty', 'Mala Mujer', 'Pronto Llegará' o 'Antes de Morirme', ha sacado un nuevo teaser en el que mezcla varios géneros gracias a la voz inconfundible de La Húngara y el arte del Niño de Elche.

'Tú me dejaste de querer', así se llama la canción, es para C.Tangana uno de los temas "más importantes de su carrera". Con un estribillo pegadizo, una melodía que se te queda dentro, el hipnótico cantar de Sonia María Priego Bárbara, La Húngara, y el idílico flamenco de tierras ilicitanas, hace que este tema ya sea toda una revolución en las plataformas digitales.

El desamor como tema principal

¿A quién no le han dejado de querer cuando más lo necesitaba?. la nueva canción de C.Tangana es un himno al desamor, una vivencia que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que sufrir en nuestras propias carnes. Entre frases melancólicas y alguna que otra de derrota, este himno dedicado a los corazones rotos se hace irresistible con una melodía única que fusiona acordes tecnológicos con un sublime "toma que toma" de La Húngara.

Muchos son ya los entendidos en esto de la música que hablan de rotundo triunfo de C.Tangana con su nueva creación. De la mano de su productor, el catalán Alizzz, el joven de 30 años ha fusionado la bachata, rumba, flamenco y hasta reminiscencias de reguetón, en lo que los creadores denominan como una "rumbacha".

Un posible giro en su música

Algo está cambiando en el interior de C.Tangana. El cantautor parece estar cansado de la música que lleva haciendo estos años y abre horizontes más clásicos, buscando en los diferentes géneros de toda la vida el Santo Grial de sus próximos éxitos.

Al madrileño se le ha visto acompañado de personalidades como Rosario Flores, Antonio Carmona, Kiko Veneno o Alejandro Sanz. Para C.Tangana se abre un mundo nuevo de sensaciones y sentimientos que van más allá de una canción para escuchar muy alto y en mitad de la oscuridad. En 'Tú me dejaste de querer' hay un mensaje que puede ser lapidario para que los seguidores del cantante sepan que algo está cambiando en él; "yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón". Sea como fuere, parece que Antón Álvarez Alfaro quiere dejar un poco la "tangana" nocturna para dedicarse más a buscar el puro sentimiento.