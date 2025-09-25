Álvaro Domínguez, el mejor de Yamaha Eduardo Castro en Lugo
Motocross
Acabado el verano, los jóvenes talentos del Yamaha Eduardo Castro regresaron a la acción en Motopark Lugo, escenario de una nueva cita del Campeonato de España de Motocross Júnior, donde volvieron a demostrar su progreso y competitividad en las categorías MX85 y MX65.
Después del parón veraniego, los pilotos más jóvenes de la estructura Yamaha Eduardo Castro han vuelto a la competición. Lo han hecho en Motopark Lugo, donde se ha disputado una nueva ronda del Campeonato de España de Motocross Júnior.
Las tres jóvenes promesas del equipo sevillano fueron Álvaro Domínguez, en MX85; Juanvi Cañado y Julián Cabezuelo, en MX65. Todos ellos demostraron que siguen creciendo en un mundo tan complejo y exigente como el motocross.
Domínguez fue el que mejores resultados consiguió al finalizar el fin de semana. Con un Top 20 en los entrenamientos cronometrados, logró la décimo séptima posición en la primera manga y fue P27 en una dura segunda y definitiva entrada a pista que se llevó a cabo el domingo. Con todo, mantiene su liderato en la YZ85 bLU cRU Cup, la copa de promoción para jóvenes promesas de Yamaha, después de ser primero y segundo en las mangas.
Por su parte, Cañado se acercó a los veinte mejores en la sesión contra el crono, y, pese a su trigésimo cuarta plaza en la primera manga, logró mejorar en la segunda superando la línea de meta en la posición 28 para una P30 en la suma de puntuaciones de ambas jornadas. Cabezuelo quedó algo más rezagado, aunque cabe destacar su lucha y entrega en todas sus actuaciones destacando la trigésima posición en la manga inicial del sábado.
Sin tiempo para el descanso, Yamaha Eduardo Castro viajará este próximo fin de semana a Alhama de Murcia, donde se llevará a cabo la sexta ronda del Campeonato de España Elite 2025.
