Audi Avisa inaugura nuevo concesionario en Sevilla, en la Avenida de Averroes, 12

Avisa está de estreno, pues el grupo con más de 40 años de trayectoria en el mundo del automóvil andaluz ha inaugurado oficialmente su nuevo concesionario de Audi en Sevilla en la Avenida de Averroes, 12, desplazándose así de las del Polígono Industrial Carretera Amarilla en donde antes realizaba sus operaciones.

La inauguración ha contado con la presencia de directivos de la firma, entre ellos, el presidente de Volkswagen España, Paco Pérez Botello; Laura Ros, directora general de Volkswagen España o el director de Ventas de Audi España, Paolo Prinari; así como colaboradores y clientes, quienes pudieron conocer de primera mano el nuevo espacio, concebido para acercar la filosofía de Audi, reflejada en el lema A la vanguardia de la técnica, a los conductores sevillanos.

El nuevo concesionario de Audi en Sevilla ya está a pleno funcionamiento y ofrece lo último en la imagen corporativa de la marca.

El nuevo concesionario, más amplio con sus 20.000 m2; y adaptado a las últimas tendencias del sector, cuenta con una imagen renovada, con un espacio concebido como una boutique de la marca; así como con servicios pensados para mejorar la experiencia de los clientes. El traslado a un espacio propio supone una apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, pilares fundamentales en la estrategia de la marca.

Con este cambio, Audi Avisa refuerza su presencia en la capital hispalense, ofreciendo no solo exposición y venta de vehículos nuevos y de ocasión, sino también un servicio posventa de última generación, con talleres equipados con tecnología avanzada y zonas de atención personalizadas.

El taller de chapa y pintura atenderá las necesidades de todos los concesionarios sevillanos de grupo Volkswagen y, particularmente, a los del norte de la ciudad.

La nueva instalación se ha concebido bajo los estándares más exigentes de la firma y ha supuesto una inversión de más de seis millones de euros, con un objetivo principal en palabras de su gerente, Manuel Suárez "la integración de nuestras instalaciones de Audi con las de Volkswagen actuales y abriremos otra de Skoda, creando así un centro del grupo VAG en el norte de Sevilla. Además, en estas nuevas instalaciones ya disponemos de un nuevo centro de chapa y pintura que nos permitirá dar un servicio integral a todos nuestros clientes".

La estrella de la nueva implantación es el taller de chapa y pintura

"Es la apuesta más importante en el nuevo centro", nos aclaró Suarez, "con una inversión de casi 650.000 euros en lo último en tecnología", afirma el gerente de Avisa. Este área cuenta con seis cabinas de pintura rápida, lo que la convierte en unas de las más punteras en Andalucía: sólo el taller de carrocería se extiende por más de 1.300 m2.

En total, aclara Suárez, "hemos hecho una inversión para la compra del terreno de tres millones y medio de euros a lo que hay que sumar otros tres millones de las instalaciones conforme a los últimos estándares que marca Volkswagen. De hecho, creo que somos uno de los pocos concesionarios que hoy lleva la nueva imagen de marca de Audi".

Por unas horas, la zona de exposición del nuevo concesionario de convirtió en zona de celebración para miembros de Avisa y clientes.

El gerente de Avisa también puso en valor el impulso de la sostenibilidad y la reducción de la emisión de CO2 con este nuevo concesionario. Y es que "hemos puesto en marcha un programa de la marca que se llama Go to Zero y, para ello, lo primero que hemos hecho es la instalación de todo el techo de placas solares de última tecnología, con lo que intentamos reducir las emisiones de CO2. Adicionalmente hemos instalado cinco puntos de carga rápida para nuestros clientes, con dos de 50 kW y tres de 150 kW de potencia. Y entre los nuevos servicios que ofrecemos están las pruebas gratuitas de vehículos eléctricos por 24 o 48 horas. Porque vamos a acompañar a los clientes en el viaje de conocer esta tecnología -Audi ya dispone de siete eléctricos en su gama, si se suman todas las carrocerías de sus cuatro modelos- y su desarrollo en el día a día: descargando las aplicaciones que necesitan para sus vehículos, de la contratación de la energía, las tarifas de luz que necesita, donde puede cargar, de la instalación de sus cargadores... Nuestro equipo comercial va a asesorar al cliente para ser realmente diferenciadores en este aspecto".

Porque, como recordaría en su intervención durante el acto oficial el presidente del grupo Volkswagen en España, en relación al sector de la automoción, "el futuro será eléctrico; y de batería". A la vez, Pérez Botello, reivindicaba la gran conquista del automóvil "la libertad de movilidad", con un necesario impulso "que será social y sostenible".

El evento también permitió a los asistentes conocer de primera mano el último lanzamiento de Audi, la tercera generación del Q3.

Con la apertura en la Avenida de Averroes, donde trabajarán 141 profesionales en distintas áreas, Audi Avisa pretende afianzar su compromiso con la excelencia más premium para sus clientes, consolidándose como un referente en el sector de la automoción en Sevilla, área en la que Avisa prevé alcanzar este año una facturación de 110 millones de euros.

Un lugar al que, en palabras de su gerente, Manuel Suárez, Avisa invita a los sevillanos, poque "queremos que vengan a visitarnos en tanto entendemos que le podemos dar algo distinto, una nueva experiencia de usuario en la que nosotros ponemos el valor añadido de tener un personal cualificado, una atención orientada al cliente y la pretensión de que ellos viajen con nosotros, al menos, los próximos veinte años".