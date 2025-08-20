AUDI inicia la producción del E5 Sportback en China y abre la preventa

Ya ha salido de la línea de montaje la primera unidad del ES5 de AUDI, un fastback totalmente eléctrico y, de manera simultánea, se ha abierto la preventa en el único mercado hacia el que va dirigido, el chino, con precios que oscilan entre los 235.900 y 319.900 yuanes, el equivalente entre 28.000 y 38.000 euros. Las primeras entregas a clientes están previstas para el mes de septiembre.

Audi estrenó la marca AUDI el año pasado con el objetivo de conquistar a un público joven y digitalizado, ofreciendo un enfoque distinto al de su gama global. Su primer exponente, el E5 Sportback, fue presentado en el Salón de Shanghái de abril este mismo año como el inicio de una nueva familia de modelos desarrollados bajo la filosofía “In China, for China”. El coche ha sido concebido en colaboración con el socio local SAIC, sobre la plataforma Advanced Digitized Platform (ADP), que permite una arquitectura eléctrica de 800 voltios que admite cargas ultrarrápidas de sus baterías, actualizaciones inalámbricas y un ecosistema de conectividad avanzado.

Su tamaño lo hace equivalente a un Audi A6 e-tron europeo. Las puertas laterales de este fastback están desprovistas de marcos.

El AUDI E5 Sportback oferta un nivel prestaciones que lo sitúan en la élite de los eléctricos. Ofrece hasta 787 CV (579 kW) de potencia en su versión de cuatro motores síncronos y que cierra la aceleración de 0 a 100 km/h 3,4 segundos. Sin embargo también también Quattro de menor potencia, que lo hace en 3,9, así como dos con un único motor en el eje trasero que aceleran de en esa misma prueba en 6,1 y 5,0 s y disponen de baterías de capacidad diferente.

Su autonomía máxima, medida conforme al ciclo chino CLTC, es de 773 kilómetros y la mínima, en la versión de menor potencia, de 618 km.

Este modelo de 4,88 m de largo, 1,96 de ancho y 1,48 de alto también incluye funciones de conducción asistida de última generación y sistemas digitales que se benefician del ecosistema tecnológico chino, como destacó la marca en su presentación.

En su dotación el E5 incorpora un asistente que promete un identificación precisa del lenguaje natural.

Igualmente, cuenta con elementos de equipamiento como su salpicadero totalmente ocupado por pantallas, lo que le permite obtener una continuada de 59", así como asientos delanteros dotados de masaje, ventilación y calefacción; una iluminación ambiental que se puede adaptar al ritmo de la música con 30 colores, inserciones en madera de castaño, etc. La gama está compuesta por seis colores.

La producción se lleva a cabo en una nueva línea especializada dentro del complejo de SAIC Volkswagen en Anting. Allí, un equipo inicial de 700 trabajadores se encarga de ensamblar el modelo con un alto grado de automatización. Asimismo, entre las tecnologías utilizadas está el aprendizaje automático para la supervisión de la calidad. Está previsto que en los próximos dos años se incorporen a la planta dos nuevos modelos de la gama AUDI, consolidando la estrategia de expansión de la marca en el mayor mercado de coches eléctricos del mundo.

Los 2,95 m de distancia entre ejes deben tener su correspondencia en un espacio longitudinal amplio.

El gijonés Fermín Soneira, CEO de AUDI, subrayó en el arranque de la fabricación del primer modelo de la marca que “cada vehículo encarna lo mejor de ambos mundos: diseño icónico, calidad premium, precisión técnica y dinámica de conducción emocional, todo ello combinado con la innovación y el ecosistema digital de China”. Según el directivo, el lanzamiento del E5 Sportback marca “el comienzo de una nueva era” para la marca y para la manera en que Audi afronta la transformación del mercado automovilístico en Asia.

Aunque la venta de este AUDI E5 no está prevista para Europa, su lanzamiento supone un ejemplo de cómo los fabricantes premium replantean su estrategia para competir frente a gigantes locales como BYD, Nio o Xpeng.