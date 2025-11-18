El Citroën Ami se pasa al lado oscuro con esta edición especial Dark Side

El Citroën Ami estrena la edición especial Dark Side, que aporta una estética más sofisticada y rebelde al pequeño modelo francés tras cinco años en el mercado.

Se presenta con un exclusivo color Black Night, un negro mate que se combina con elementos gráficos blancos, como pegatinas y embellecedores para las llantas. El frontal incorpora un marco del mismo color que une ambos faros, en tanto que un alerón trasero completa la silueta y en el interior el Pack Icy añade compartimentos de almacenamiento, redes grises y costuras a juego.

El pack My Ami Cargo y la versión My Ami for All también están disponibles con la edición especial Dark Side.

El sistema de infoentretenimiento My Ami Play, que permite controlar música, llamadas y navegación a través del Citroën Switch en el volante, entre otras funciones.

Como todo Ami, el Dark Side ofrece dos plazas y su sistema de propulsión eléctrico aporta una autonomía de 75 km con velocidad limitada a 45 km/h.

El Ami Dark Side incorporar algunos elementos en tonos grises para dar más luminosidad al interior.

Disponible desde 8.890 euros, el Citroën Ami Dark Side puede reservarse ya en varios países europeos, entre ellos España, Francia, Italia y Portugal, con las primeras entregas previstas para enero de 2026.