Cupra Raval, el eléctrico urbano que democratizará la emoción al volante

Por primera vez Cupra ha enseñado el Raval de producción, si bien aún camuflado: con anterioridad ha venido mostrando, incluso cuando aún se llamaba UrbanReel, allá por 2021, varios prototipos en diversas fases de evolución hasta llegar a éste, cuyo lanzamiento oficinal tendrá lugar el año que viene.

Fabricado en Martorell, aspira a convertirse en un referente europeo para los conductores que busquen emociones, si bien se inscribe dentro de la familia de eléctricos urbanos del Brand Group Core del grupo Volkswagen. Los otros son, además del ID. Polo, que también saldrá de la fábrica barcelonesa tras el Raval, los Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq, ambos SUV producidos en la planta navarra de Landaben, de modo que el grupo también podría haberlos denominado como sus eléctricos hechos en España.

En 2021 Cupra reveló el UrbanRevel, un prototipo de utilitario eléctrico que, sin cambios, se rebautizaría dos años después como Raval, en honor del barrio barcelonés.

"El Cupra Raval da forma hoy a nuestro futuro. Porque con él hemos conseguido combinar todo lo que representa Cupra: emoción, diseño impactante, rendimiento electrizante y, como siempre, enfoque en el conductor”, ha declarado Markus Haupt, CEO interino de Cupra durante la presentación del Raval.

Con una carrocería de 4,04 metros de longitud, 1,78 de ancho y 1,52 de alto, el Cupra Raval se basa, al igual que el resto de los coches pequeños de la nueva generación de eléctricos del grupo Volkswagen, en la plataforma MEB+ y tendrá tracción delantera. Su distancia entre ejes es de 2,60 m.

Habrá más de una versión con diferentes potencias y tamaños de baterías -están confirmadas dos-, pero todas comparten un chasis deportivo -"rebajado 15 mm", dice Cupra, aunque no se ha desvelado respecto a que modelo- con una suspensión específica, dirección progresiva y control de estabilidad con modo deportivo.

Con 226 CV (166 kW) de potencia máxima en el Raval VZ

La versión presentada es la Raval VZ, con un motor de 226 CV (166 kW), que deberá ser el más potente de los que utilicen esta familia de modelos que usa la plataforma MEB+, y estará equipada con asientos de tipo bacquet, amortiguadores regulables electrónicamente, un control de estabilidad desconectable, llantas de 19" con neumáticos 235 y un diferencial electrónico de deslizamiento limitado.

Entre el equipamiento estarán sistemas como el Travel Assist con cambio de carril y reconocimiento de semáforos, el Intelligent Park Assist y la cámara de 360º.

Con su llegada, durante el octavo año de vida de Cupra, será el octavo modelo de la familia hoy compuesta por los Born, Ateca, León, Formentor, Terramar, Tavascan y León Sportourer.