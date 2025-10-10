Cupra relanza el Formentor VZ5, con el que pone la guinda a la familia de este SUV

Cupra ha confirmado el retorno del Formentor VZ5 -un SUV vendido entre 2021 y 2023-, con una edición limitada que vuelve a situar el motor de cinco cilindros en el centro de su propuesta de alto rendimiento. Este modelo equipa el propulsor 2.5 TSI de 390 CV y 480 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática de doble embrague, una DSG, de siete velocidades y al sistema de tracción total 4Drive con reparto selectivo de par.

El motor de cinco cilindros en línea con bloque de aluminio dispone de un sistema de control de válvulas que gestiona cuanto y en qué momento abren las válvulas de escape o una inyección dual que trabaja con una presión de 250 bar para optimizar la mezcla.

Las cuatro salidas de escape que emergen del difusor trasero son una de las señas distintivas de este Formentor VZ5.

La secuencia de encendido 1-2-4-5-3 y el número inusual de cilindros confieren al Cupra Formentor VZ5 un sonido característico, marcado también por el sistema de escape exclusivo con cuádruple salida, en este caso en acabado en color cobre.

Adicionalmente, el diseño exterior incorpora pasos de rueda ensanchados, parachoques específicos, un difusor trasero y llantas de diseño específico de 20". Podrá configurarse con varios acabados de carrocería, tanto metalizados como mate, entre ellos Dark Void, Bronce Century Mate y Gris Enceladus Mate. En el interior, mantiene el enfoque deportivo característico de Cupra, con asientos tipo bacquet, iluminación ambiental configurable y detalles en tono Copper.

Cupra siempre ha considerado a este motor de cinco cilindros como digno de ediciones limitadas en el Formentor.

Como nota curiosa, por primera vez, el Formentor VZ5 estará disponible con volante a la derecha, lo que permitirá su comercialización en nuevos mercados, como el Reino Unido.

Una familia con opciones de 150 a 390 CV

La gama Cupra Formentor ya se estructura con una amplia oferta de versiones, con potencias comprendidas entre 150 y, de nuevo, estos 390 CV. Entre las variantes disponibles se encuentran en el escalón básico de potencia los 1.5 TSI de 150 CV -33.060 euros-, 1.5 eTSI DSG de 150 CV -35.160 euros y el único con etiqueta Eco- y 2.0 TDI DSG de 150 CV -38.030 euros-.

En gasolina, la oferta continúa con los 204 CV del 2.0 TSI DSG 4Drive -42.930 euros- y culminaba, hasta la llegada del V5, con los dos Formentor VZ: uno con el motor 2.0 TSI y caja DSG de 265 CV -desde 51.080 euros- y otro en versión de 333 CV, en este caso con tracción 4Drive -54.760 euros-. El acabado Extreme eleva el nivel de equipamiento y se ofrecen con el motor 2.0 TSI de 265 o 333 CV, así como con la versión híbrida enchufable de 272 CV, con precios entre 56.645 y 60.325 euros.

Precisamente en cuanto a los híbridos enchufables la oferta se ciñe a dos opciones: eHybrid DSG de 204 CV -42.690 euros- y VZ eHybrid de 272 CV -desde 53.250 euros-, ambos con etiqueta 0 de la DGT.

Una herencia de cinco cilindros en Seat y Cupra

El regreso del Formentor VZ5 tiene un componente simbólico: recupera la tradición de los motores de cinco cilindros en Seat y Cupra. Esta arquitectura de motores se introdujo por primera vez en 1998 con el Seat Toledo 2.3 V5, que se ofreció en versiones de 150 y 170 CV hasta 2002. Aquellos modelos, con un sonido característico y un rendimiento superior al habitual en la época, marcaron una etapa de transición hacia vehículos más refinados y potentes dentro de la gama Seat.

El motor EA855 Evo, íntegramente de aluminio, vuelve y respecto a otras arquitecturas en V, estos cinco cilindros tienen dimensiones más compactas y un centro de gravedad más bajo

Posteriormente, la marca apostaría por configuraciones de seis cilindros en modelos como el Seat Alhambra 2.8 V6 de 204 CV, pero el concepto del cinco cilindros se retomó en 2021 con la primera edición del Cupra Formentor VZ5, equipada con el 2.5 TSI procedente del Audi RS3.

El nuevo Formentor VZ5, previsto para 2026 y, consecuentemente, aún sin precio, se presenta así como heredero directo de aquella tradición mecánica, y como el último exponente de la ingeniería en motores de combustión de altas prestaciones dentro de Cupra, antes de su transición definitiva hacia la electrificación.