¿Cómo elegir los neumáticos más adecuados? Cinco claves para acertar

Los neumáticos son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, y por ello su papel es clave en la seguridad, la eficiencia energética y el comportamiento del coche. Elegir correctamente no es solo una cuestión de presupuesto o estética: implica valorar aspectos técnicos, condiciones meteorológicas y estilo de conducción.

A continuación, te ofrecemos cinco consejos para ayudarte a elegir los neumáticos más adecuados para tu vehículo y necesidades.

Más allá de que encajen en el tamaño de la llanta de que disponemos, no todos los neumáticos son homologables para nuestro coche. Conviene tenerlo en cuenta para no llevarnos rechazos en la ITV, por ejemplo.

1. Asegúrate de que estén homologados

Todo neumático debe estar homologado según el Reglamento CEPE/ONU para poder circular legalmente por las carreteras europeas. Además, debe cumplir con las especificaciones del fabricante del vehículo en cuanto a dimensiones, índice de carga y categoría de velocidad. Esta información se puede consultar en la ficha técnica del vehículo (apartado L.2) y en el propio flanco del neumático.

Un ejemplo: un neumático con marcado 205/55 R16 89V indica en ese orden la anchura en milímetros, el porcentaje de perfil respecto a esa anchura, que la construcción es de tipo radial, el diámetro de la llanta en pulgadas, índice de carga y categoría de velocidad. También es recomendable revisar el código DOT, que indica la semana y el año de fabricación, de modo que 1024 indicaría semana 10 del año 2024.

2. Invierte en tu seguridad

Optar por neumáticos baratos puede ser tentador, pero a largo plazo puede comprometer tanto la seguridad como el rendimiento del coche. Los neumáticos premium ofrecen mejor agarre, mayor durabilidad, eficiencia energética y una respuesta más fiable en situaciones críticas. Según la OCU, elegir bien los neumáticos y mantenerlos en buen estado puede reducir el consumo de combustible y prevenir averías.

3. Adapta los neumáticos al tipo de coche y conducción

No todos los vehículos ni conductores tienen las mismas necesidades. Por ejemplo, un coche eléctrico o un conductor tranquilo se beneficiarán de neumáticos silenciosos y con baja resistencia a la rodadura, optimizados para conseguir la mayor eficiencia y confort. En cambio, un coche potente o un estilo de conducción más exigente por parte de su conductor requerirá cubiertas con otras prestaciones, enfocadas a la precisión de manejo, respuesta de la dirección, elevada estabilidad, sensación de control en curva y un mayor agarre al asfalto.

4. Ten en cuenta la climatología y el entorno

La elección de neumáticos también debe responder a las condiciones del entorno. En zonas frías o de montaña, conviene optar por neumáticos de invierno, especialmente cuando las temperaturas caen por debajo de los 7 ºC. En cambio, en climas cálidos o secos, los neumáticos de verano son la mejor opción. Para quienes buscan una solución todo en uno, los neumáticos all season combinan características de ambos tipos, aunque no alcanzan el rendimiento específico de los modelos de estación.

5. Consulta la etiqueta europea

Antes de decidirte, consulta la etiqueta europea del neumático, que informa sobre aspectos clave como la eficiencia energética, resistencia a la rodadura comprendida entre A y E, según vaya de más a menos; adherencia en mojado, que permite deducir la distancia de frenado, también de A a E, conforme sea mayor o menor; ruido de rodadura y valor medio en decibelios, yendo de A a E, siendo A el más silencioso y E el más ruidoso respecto a una referencia dada. También determina si están adaptados para el uso en nieve, en el caso de que cuente con el pictograma de montaña la montaña de tres picos y el copo de nieve; o hielo, identificada esta cualidad por un triángulo con una montaña helada.

Esta etiqueta te permite comparar modelos y elegir el que mejor se adapte a tus prioridades de conducción.

Seguridad en cada kilómetro

Tal como recuerda Adrià Martínez, Ingeniero del Departamento Técnico de Bridgestone: “La carretera puede ponernos a prueba en cualquier momento. Elegir el neumático adecuado no solo mejora el confort y la eficiencia, sino que puede marcar la diferencia en una situación crítica”.