Ford lanza el Mustang Mach-E GT California Special, una edición con un sello histórico

Ford ha presentado el Mustang Mach-E GT California Special, una nueva versión del SUV eléctrico que combina la identidad clásica del Mustang con el sistema de propulsión eléctrico del Mach-E GT Según la marca, esta versión toma el espíritu del California Special original de 1968 del que se hicieron 4.000 unidades y lo traslada al SUV eléctrico que forma parte de la actual gama del fabricante americano.

El nuevo paquete estético, disponible también en el Mustang de dos puertas, introduce el color Azul Adriatic como elemento central del diseño. Este tono, inspirado en la costa californiana, está presente en las llantas, la parrilla, las insignias y los detalles interiores.

Las llantas están entre los elementos que marcan las diferencias de esta versión especial del Mustang Mach-E.

El Mach-E GT California Special está basado en la versión GT e incorpora tracción total, una potencia de 487 CV (358 kW) y un par máximo de 950 Nm, con una autonomía de hasta 515 kilómetros con una batería de 98,7 kWh. Entre los elementos exteriores destacan las llantas de 20", el emblema del pony con marco anodizado oscuro y un gráfico específico en el capó que representa la silueta de la costa del Pacífico.

En el interior, los asientos Performance están tapizados en materiales Navy Pier ActiveX y Miko, con una franja reflectante azul y plateada. La consola central, el volante y las alfombrillas mantienen esa misma combinación de tonos para reforzar la identidad del modelo.

El azul es el tono empleado para la tapicería de este GT California Special eléctrico.

Ford señala que el diseño del California Special se inspira en la comunidad de propietarios de Mustang. Los responsables de color y materiales, Kristen Keenan y Stefan Taylor, aseguran que las ruedas en Azul Adriatic y otros detalles proceden de ideas vistas en eventos y concentraciones de aficionados.

El Mustang Mach-E GT California Special estará disponible para pedidos a partir de la primavera del año que viene y aún Ford no ha comunicado su precio, pero el del GT puede servir como referencia de lo esperable: 81.428 euros.