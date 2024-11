Los Jeep Renegade, Compass y Avenger estrenan series especiales en sus microhíbridos

La edición especial North Star está diseñada para situarse entre los acabados Altitude y Summit. Aparece para señalar el logro del millón de unidades de Renegade y Compass vendidos en Europa y según Eric Laforge, director de Jeep en Europa, tanto el Renegade como el Compass han sido piezas clave en el éxito de la marca en el continente. “Alcanzando juntos el hito de un millón de unidades vendidas en Europa, estos dos modelos son fuertes contribuyentes a la presencia de la marca Jeep en la región, conquistando cientos de miles de nuevos "jeepers" en los últimos años”, afirmó Laforge.

La edición North Star se distingue algunos rasgos de su aspecto y el equipamiento. Así, en su carrocería emplea una combinación bicolor, dominada por el negro, que resalta elementos como las llantas de aleación, de 17" en el Renegade y 18" en el Compas. Además, presenta un exclusivo adhesivo en el capó y una pintura especial llamada Technogreen, un verde metálico oscuro que complementa los acentos en negro. Este color está en el salpicadero o en las costuras en contraste de las tapicerías.

La identidad exclusiva de esta edición se resalta con logotipos y detalles específicos en negro, así como cristales oscurecidos.

Los asientos están fabricados con materiales innovadores y de alta resistencia que ofrece una durabilidad hasta tres veces mayor que el tejido estándar utilizado en el acabado Altitude. Para el Compass, esto incluye opciones de tela y vinilo, mientras que el Renegade cuenta con un paño completamente resistente y duradero.

En la dotación de serie de ambos aparece con un techo solar de doble cristal, que no solo aporta un toque de estilo, sino que también refuerza la luminosidad. Además, la edición especial incluye rieles en el techo para mayor versatilidad en la carga, faros antiniebla leds para mejorar la visibilidad en condiciones difíciles y sensores de aparcamiento, así como un asistente de aparcamiento en paralelo y perpendicular.

El equipamiento de serie está ligeramente por encima del que aporta el acabado Altitude.

Jeep ha decidido ofrecer exclusivamente motorizaciones híbridas en estos modelos, dejando de lado las opciones de motores convencionales. Tanto el Renegade como el Compass estarán disponibles con variante microhíbrida con arquitectura de 48 voltios, la e-Hybrid de 130 CV; y con el híbrido enchufable de 240 CV.

Las combinaciones de materiales y colores son específicas de esta edición especial North Star.

La edición especial ya está disponible para pedidos. Conforme al configurador de la marca, el precio del Jeep Renegade e-Hybrid es de 31.375 euros; y de 41.242 para el 1.3 Turbo 4xe PHEV 240hp AT6.

Por su parte, para el Compass, los precios son desde 36.533 euros si recurre al sistema e-Hybrid y de 41.242 con el híbrido enchufable.

Upland y The North Face, los dos acabados para los Avenger 4xe

En cuanto a la otra versión especial de reciente lanzamiento en Jeep, la del Avenger The North Face que estará exclusivamente disponible con el sistema microhíbrido de 136 CV y con tracción total, el 4xe, tendrá un precio de 39.400 euros. Este es 6.000 euros más costoso que el Upland, cuyo lanzamiento también acaba de ser comunicado con esta misma hibridación con arquitectura de 48 voltios.

El Avenger 4xe alcanza una velocidad máxima de 194 km/h, 10 km/h más rápido que la versión e-Hybrid; y acelera de 0 a 100 km/h en solo 9,5 segundos. Por otro lado, este Jeep cuenta con ángulos de aproximación de 22° y uno de salida de 35°, junto con una distancia al suelo de 21 cm. La profundidad de vadeo de hasta 40 cm. Un componente clave de la en este 4xe es la reductora de 22,7:1 asociada al motor eléctrico trasero de 29 CV (21 kW), lo que garantiza mayor progresión en superficies con poca adherencia o pendientes.

Dependiendo del modo de conducción seleccionado, a bajas velocidades (entre -30 y +30 km/h), se mantiene la tracción permanente en las cuatro ruedas con un reparto de par 50:50. A medias (de 30 a 90 km/h), la tracción del eje trasero se activa sólo si es precisa, mientras que a altas (por encima de 90 km/h), se desactiva el motor del eje.

El sistema Selec-Terrain del Avenger 4xe permite elegir entre un distintos modos de conducción: Auto, Nieve, Sand & Mud y Sport.

Con el acabado Upland se incluyen luces antiniebla rediseñadas que se colocan más arriba y más hacia afuera, rieles del techo o el gancho de remolque trasero. También cambian los parachoques delantero y trasero que están construidos con material moldeado en color con un acabado antiarañazos, así como las protecciones adicionales, adhesivos en el capó o llantas de aleación negras de 17"...

En el interior, los asientos están fabricados en materiales más robustos y lavables, más resistentes que los estándar; el guarnecido del techo es negro y el salpicadero incorpora detalles con el logotipo 4xe o un volante de cuero sintético. Además de la pantalla de la instrumentación de 10,25" tiene una segunda central del mismo tamaño. Esta sirve de pantalla para la cámara trasera de 180º con perspectiva de vista de dron.

Con la edición limitada a 4.806 unidades del The North Face Jeep entregará un kit de bienvenida con una tienda de campaña, una bolsa de lona y una botella de agua de diseño específico. Su aspecto lo definen las llantas de aleación negras de 17" con detalles dorados, la parrilla de siete ranuras con líneas topográficas y anillos negros brillantes, y un inserto de protección en la placa protectora. El adhesivo antirreflectante del capó, otra adición funcional y estética, lleva el color Summit Gold y el logotipo de The North Face.

El habitáculo tiene una decoración específica y la inscripción One of 4806, así como alfombrillas personalizadas, asientos con una tapicería similar a la del Upland con el contorno dorado o correas elásticas en los respaldos traseros que recuerdan a las de las mochilas de The North Face. En los respaldos también se sitúa el logotipo de esta marca.

Forman parte de su equipamiento funcional la iluminación ambiental, navegador, parabrisas calefactado o portón traasero motorizado.