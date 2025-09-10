Leapmotor incorpora a su oferta el B05 y pone precio al B10: desde 19.990 euros

Leapmotor sigue sumando opciones a su oferta. Ahora, con el B05. Es un turismo de cinco puertas de 4,43 m de largo, 1,88 de ancho y 1,52 de alto, con una distancia entre ejes de 2,74 m, exclusivamente eléctrico y del que, por el momento, no se han ofrecido datos en relación a su sistema de propulsión o rendimiento. Tampoco otros de índole comercial.

"El B05 es más que un automóvil, es una declaración. Refleja nuestro compromiso con la innovación, la accesibilidad y el empoderamiento de la próxima generación de conductores en toda Europa y más allá", dijo Zhu Jiangming, CEO global de Leapmotor durante su primera exposición en público.

La plataforma utilizada para el B05 es la misma que la del B10, lo que hace pensar que para Europa ambos compartirán muchos elementos como motores o baterías.

En su país de origen, donde se vende como Lafa 5, tiene tracción trasera y, al menos, dos opciones de potencia: una de 177 CV (132 kW) y otra de 215 CV (160 kW); aunque para Europa podría haber una ligeramente más potente que esta última y similar a la del B10.

Sus rivales en los mercados europeos podrían ser modelos como el Volkswagen ID.3 o el MG4, entre otros.

En cuanto al B10, que comparte la plataforma Leap 3.5, supone la otra novedad de Leapmotor para final de año.

El B10 es el primero de la Serie B de Leapmotor que se pone a la venta, un SUV de 4,52 m de largo.

En este caso se trata de un SUV de 4,52 m que podría ser fabricado en España, concretamente en la planta de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza), y del que ya se conoce el precio: 19.990 euros, eso sí, descontadas ya todas las promociones, ayudas correspondientes al Moves III (de hasta 7.000 euros) y el CAE (900 euros).

Su motor tiene una potencia de 218 CV (160 kW) y se combina con dos baterías: la de la versión Pro y la de la ProMax, con 56,2 o 61,7 kWh, y ambas podrían ser exportadas al B05. Aportan autonomías WLTP de 361 y 434 km en el B10 y pueden cargarse con corriente alterna usando hasta 11 kW y con continua con 168 kW.

El B10 se ofertará con dos sistemas de propulsión que difieren entre sí por la capacidad de la batería y dos niveles de equipamiento.

Promete uno de los espacios más amplios de su categoría y está equipado, entre otros elementos, con una pantalla central de 14,6" con chip Snapdragon 8155 que admitirá la conexión tanto con Apple CarPlay como Android Auto una vez se lance una actualización a finales de año. Asimismo, son de serie hasta dieciesiete ayudas a la conducción o un sistema de cámaras perimetrales que ofrece una visión de 360º.

La amplitud interior podría ser una de las bazas del B10 frente a otros SUV eléctricos de su mismo segmento.

Habrá dos niveles de equipamiento. El Life está equipado, además, con un techo panorámico con parasol eléctrico o llantas de aleación de 18", mientras que el Design agrega tapicería de cuero artificial, iluminación ambiental, asientos delanteros con calefacción, ventilación y ajustables eléctricamente, etc.