Leapmotor llega con dos eléctricos y uno, el T03, a precio de ganga

Desde tiempo atrás venimos hablando de Leapmotor International, una compañía nacida de la alianza entre el fabricante chino Leapmotor, que posee el 49 por ciento de la misma; y Stellantis, propietario del 51 por ciento de su accionariado.

Leapmotor International es la empresa que comercializará fuera de China, Europa incluida, los diversos modelos desarrollados por Leapmotor. Para ello empleará la red comercial de Stellantis para las tareas de venta y postventa, aunque este grupo también aporta su red de fábricas para la producción de los coches, presente en 30 países; la de servicios para la distribución de recambios, etc.

El T03 es el urbano que forma parte de la gama de lanzamiento de Leapmotor y, para el mercado europeo, ya se ensambla en la factoría de Tychy, en Polonia.

Por otro lado, Leapmotor, una start-up que nació en 2015, fabrica eléctricos desde 2017. Hoy Stellantis es su mayor accionista, con un 21 por ciento de sus títulos, tras invertir para ello 1.500 millones de euros el año pasado.

Fundada por un empresario especializado en seguridad, tiene en su oferta una berlina que llegó al mercado en 2019, el S01; el utilitario T03 que lo hizo en 2020 pero que ha recibido un restyling este mismo año; el C11, un SUV coupé de 4,75 m, comercializado desde 2021; o el C01, berlina de 5,05 m con más de 500 CV (368 kW) de potencia, disponible desde 2022 y el primer modelo de la marca con estructura cell-to-Chassis, que integra la batería a la estructura del vehículo.

Stellantis ya ensambla el T03 en su planta de Polonia

Este año 2024 también ha sumado a la oferta el C10, el SUV también con este tipo de construcción y que se venderá en Europa -más adelante publicaremos un artículo sobre él-, junto al T03 del que hablamos en éste y que es el primer Leapmotor que se ensambla fuera de China: a Tychy (Polonia), la casa de los SUV B de Alfa, Fiat y Jeep, llega en piezas que son montadas y desde donde se realiza su distribución, si bien se aspira a que, más adelante, también se estampen allí, por ejemplo, sus carrocerías de modo que se fabrique completamente en Europa.

Mónica Mira es la nueva directora general de Leapmotor para España y Portugal.

Al margen de estos, Leapmotor también cuenta con el C16 como modelo de futuro lanzamiento, un SUV vinculado al C10, pero con seis plazas o arquitectura eléctrica de 800 voltios; y tiene previsto, según nos confirmó Mónica Mira, directora general de Lepmotor para España y Portugal, la comercialización futura en nuestro mercado de una versión de autonomía extendida con hasta 1.100 kilómetros de alcance mediante un pequeño motor térmico -un bicilíndrico- de ese mismo C10. Igualmente se contará, según Mira, con el B10, SUV C recientemente presentado a mediados de octubre en el Mondial del l´Automobile parisino.

La intención de Leapmotor es que, de aquí a 2027, se produzcan dos nuevos lanzamientos anuales de vehículos, del mismo modo que se aspira a que la red siga creciendo de modo que de los actuales 41 concesionarios con córners de la marca -una quinta parte de los 200 disponibles en Europa- se pase a 65 ya el año que viene.

Esta expansión, tanto de oferta de producto como de concesiones de la marca, debe permitir que los 500 Leapmotor que se esperan vender durante este ejercicio que cierra en unos días se multipliquen, al menos, por cinco en los próximos años.

En el mercado global, Leapmotor se prevé que acabará 2024 alcanzando un total de 250.000 unidades comercializadas, todo un contraste con respecto a las 1.037 que consiguió cinco años atrás, en el primero en el mercado.

T03, un urbano sencillo y muy asequible

Clave para este crecimiento es el T03, uno de los dos coches exclusivamente eléctricos con los que se estrena en España. De carácter eminentemente urbano, como ya ponen de manifiesto los 3,62 m de largo de su carrocería, tiene la cualidad de democratizar el acceso a la electrificación a través de un precio muy competitivo. Y es que su única versión a la venta cuesta 18.900 euros antes de ayudas a la compra como las del Moves III. De contar del máximo apoyo de este plan, vinculado al achatarramiento de un vehículo viejo, ese precio podría reducirse hasta los 12.900 euros, a lo que cabría restar el descuento correspondiente para cada usuario en el IRPF: una deducción del 15 por ciento.

Hay en el mercado cuadriciclos eléctricos que son más costosos que este turismo urbano con el que desembarca Leapmotor.

Es, por tanto, uno de los modelos eléctricos más asequibles del mercado, en competencia con coches como el Dacia Spring, si bien en este caso la versión que cuesta de manera semejante no sólo tiene un motor sensiblemente menos potente que el T03, con 65 CV (48 kW), sino que además homologa una autonomía más baja que la del Leapmotor: 265 km con 26,8 kWh. El Leapmotor, con 37,3 kWh alcanza con una carga los 265 km conforme a la norma WLTP.

En condiciones de uso real, con un recorrido que unía la periferia con la ciudad y un trayecto por ésta, el consumo que obtuvimos durante la conducción del T03 fue de 17 kWh/100 km, lo que estimamos algo alto para un coche tan pequeño y ligero. Probablemente, si se le da ese uso una autonomía más realista podría estar en torno a unos 200 km con una carga de la batería.

Estas pueden realizarse con corriente alterna, y en ese caso con potencias de hasta 6,6 kW; o continua, empleando hasta 45 kW. Usa, por tanto, un cargador embarcado de tipo monofásico, mientras que las cargas rápidas, si bien pueden serlo más que en el Dacia, no alcanzan al Box y, aún, mucho menos al ë-C3. Este, como sus hermanos mayores, no sólo puede recibir hasta 100 kW en continua, sino que también tiene un cargador trifásico con el que en alterna llega a 11 kW.

La potencia del motor síncrono de imanes permanentes del nuevo modelo que comercializa Stellantis es de 95 CV (70 kW). Está, por tanto, en línea con el más grande y también más costoso Dongfeng Box, pues su carrocería mide 4,03 m de longitud y su precio es de 25.995 euros; o del Citroën ë-C3, éste aún más enérgico, con 113 CV (83 kW), de tamaño similar al Dongfeng, con 4,02 m de largo; y con una tarifa algo inferior a éste, 22.590 en el caso de la versión menos costosa, pero aún más de lo que lo es el T03.

Por otro lado, También estos dos últimos consiguen homologar autonomías superiores a las del Leapmotor, lo que permite plantearse su uso para más allá de la ciudad al igual que ocurre con el comportamiento dinámico, de manera que el Box acredita un alcance de 340 km con las baterías de mayor tamaño del grupo, con 43,9 kW; por los 314 km con una de 44 también brutos del ë-C3.

El T03 tiene la particularidad infrecuente de que es uno de los pocos coches del mercado que es más ancho que alto con, respectivamente, 1,58 y 1,65 m.

Lo que todos tienen en común, con la excepción del Spring, es utilizar baterías de iones de litio con celdas que usan química LFP, es decir, con peor densidad volumétrica y gravimétrica que las NMC, pero también menos costosas de producir, que recurren a menos materiales críticos, con más ciclos de vida y más seguras por su menor inflamabilidad. Son la solución cada vez más común en coches que se alinea en los segmentos básicos, y otros que no tanto…

Un habitáculo homologado para cuatro

El T03 ofrece exclusivamente una homologación de cuatro plazas, como el Spring -el resto de sus posibles rivales, cinco-, lo que encaja bien con el espacio de su habitáculo. Aquí, si bien no se disfruta de tantos centímetros como en el Box, -hay casi 15 cm de diferencia en anchura delantera y 10 en la trasera-, pero el Leapmotor va bien servido para desplazar a dos adultos en la banqueta trasera e, incluso, con la ventaja de que hay tanta atura como en el Dongfeng, aunque menos que en el Citroën y mucha más que en el Spring. En todo caso, nos gustaría que para acceder a esa fila de asientos sus puertas abriesen en un ángulo mayor, pues ya el hueco no es muy amplio y, si eres de talla grande, la maniobra no es muy cómoda. Obviamente, con los chiquillos nada que objetar, salvo que haya que situar una silla voluminosa específica para ellos y, más tarde, ponerlos ahí.

No ofrece ningún récord de amplitud, pero sí ofrece una relación entre tamaño de carrocería y espacio interior muy razonable.

Con el Dacia coincide, según nuestras mediciones, en espacio longitudinal, lo que supone decir que es más bien escaso, aunque tiene la ventaja de que los asientos delanteros permiten introducir los pies de los ocupantes posteriores bajo ellos: cuando no sobran centímetros, cada ventaja posible cuenta. Y ese también es el caso de la aportación del techo panorámico incluido en el T03 de serie y con cortinilla eléctrica, por lo demás. Añade una considerable luminosidad, lo que sumado a la muy correcta insonorización de que dispone este coche hace mucho por la calidad de rodadura.

Como particularidad de cara al confort térmico y aunque el manejo es totalmente digital, pues se realiza desde la pantalla central, este Leapmotor no tiene climatizador automático, sino que lo que equipa es un aire acondicionado.

En cuanto a maletero, con 250 litros -según la marca, 210 litros-, es el más pequeño del cuarteto aún siendo muy alto en tanto que en el Spring cubicamos 278, en el ë-C3, 329 y en el Box, nada menos que 347 litros. Con éste tiene la particularidad de compartir la ausencia de un ocultaequipajes -o al menos, cristales tintados para evitar que se vea lo que llevamos en el espacio de carga-, aunque en Leapmotor están valorando la posibilidad de subsanar esa carencia; o, como también pasa en el Spring, de no poder abatir los respaldos traseros por partes: si se necesita aumentar el tamaño del maletero hay que sacrificar todas las plazas posteriores. El ë-C3 si permite abatir en partes asimétricas esos respaldos.

La presentación del habitáculo de este Leapmotor es muy sencilla y, como ya viene siendo habitual, la mayoría de las funciones pasan por la pantalla central.

La posición al volante es correcta, ligeramente erguida. No se cuenta con más regulación para éste que la de altura, pero no nos ha parecido excesivamente problemático carecer de la de profundidad. El respaldo del asiento está conformado por una sola pieza y, al igual que ocurre con las plazas traseras, no tiene un mullido particularmente firme, si bien esto puede no ser tanto un problema en recorridos urbanos o periurbanos, como sí lo es en los trayectos de más enjundia por tiempo sobre ellos.

Por el contrario, todos los plásticos del interior son duros, sin mullido, como suele ser habitual en los coches más económicos, con la excepción de alguna pieza en las puertas. En todo caso, la calidad es razonable, como el ajuste; incluso por encima de lo esperable por su precio.

Una actualización del software del equipo de infoentretenimiento podría solventar algunas de las pegas relacionadas con su uso.

Como ya es habitual en los últimos lanzamientos al mercado, en el T03 se emplea una pantalla central, para dar servicio al equipo de infoentretenimiento; así como otra tras el volante para la instrumentación. Tienen, respectivamente, 10,1 y 8” y manejar ambas no conlleva demasiadas dificultades, particularmente en el caso de la mayor gracias al menú de acceso rápido.

Ahora bien, esta táctil central carece de algo tan básico como compatibilidad con teléfonos que usen protocolos de conexión Android Auto y Apple CarPlay. No obstante, desde la marca nos comentan que, dado que este equipo puede actualizarse inalámbricamente sin necesidad de ir al taller, es más que posible que eso cambie en el futuro. Como contrapartida, ofrece una imagen nítida de la cámara de marcha atrás, un recurso funcional muy útil en las maniobras -el diámetro de giro es otra de sus virtudes, con 9,7 m- y que Leapmotor complementa con lo sensores de ultrasonido.

En marcha, este Leapmotor no decepciona

Dinámicamente el motor tiene una potencia razonable para moverse en ciudad, y aunque si hay que entrar o salir de ella este Leapmotor puede hacerlo al ritmo el tráfico, no ofrece mucho más margen a partir de ahí. Un ejemplo de esto es que su velocidad máxima se limita a 130 km/h. De lo rápido resuelve la incorporación a una vía baste decir que acelera de 0 a 100 km/h en 12,7 s, un tiempo más bien discreto por mucho que sea preferible al más ligero -el T03 pesa 1.250 kilos, casi 200 más- Spring, que invierte un segundo más en la misma prueba.

El control del sentido de la marcha se efectúa desde esta palanca situada junto al volante.

Tiene una suspensión que transmite sensación de aplomo sin perjudicar el confort, mientras que la dirección se mueve con facilidad pero, a la vez, precisión. El conductor puede elegir tres niveles de asistencia para determinar lo primero -Standard, Comfort o Sport-, mientras que la respuesta al acelerador -y probablemente también la potencia del motor disponible- se ajusta con otros tres -el Eco reemplaza al modo Comfort en este caso-.

Cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas -éstas de dimensiones -165/65 R15, es decir, pequeñas y sobre llantas de aleación- y con un tacto suficientemente progresivo. Además, la frenada regenerativa puede definirse con tres niveles distintos de intensidad, como el resto de ajuste, seleccionables desde la pantalla táctil.

El techo, con cortinilla eléctrica, forma parte del equipamiento de serie de la única versión disponible del T03.

En su equipamiento de serie, además de todo lo referido hasta aquí, el Leapmotor T03 cuenta con seis airbags, diez ayudas a la conducción entre las que figuran la detección de vehículos en el ángulo ciego, la alerta de salida de carril, la advertencia de puerta abierta, etc; así como el acceso manos libres -bien con llave, bien a través del teléfono móvil- o de una aplicación que permite controlar la carga, activar el aire acondicionado, conocer el estado y localización del coche o abrir y cerrar sus puertas. También con los retrovisores regulables eléctricamente, elevalunas eléctricos en las cuatro puertas o un volante multifunción con el aro tapizado con cuero. Así, la única opción disponible es la pintura metalizada.