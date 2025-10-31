Lepas L8, primer modelo global de la nueva marca del grupo Chery

Bajo el lema “Co-Crear·Co-Definir”, Lepas ha reunido a usuarios, medios y socios tecnológicos para mostrar las capacidades técnicas y conceptuales del L8, así como la orientación de Lepas hacia la participación del usuario en los procesos de desarrollo y comunicación.

Lepas, el nombre de esta nueva marca china del grupo Chery que deriva de las palabras leap (salto), leopard (leopardo) y passion (pasión), se presenta a enfocada en la movilidad inteligente y el diseño contemporáneo. Su filosofía, Drive Your Elegance, se centra en la idea de que la conducción representa tanto un medio de transporte como una forma de expresión personal.

El Lepas L8, su primer coche de exportación, es un SUV que adopta el lenguaje de diseño denominado Leopard Aesthetics. Según la marca, busca combinar eficiencia energética, confort y capacidad tecnológica. Durante su presentación se mostraron elementos del mismo como su sistema de tracción inteligente y su estructura diseñada para aportar seguridad y la estabilidad en distintos tipos de terreno.

El Lepas 8 será el primer modelo de exportación de la firma y a mercados como el español inicialmente llegará como híbrido enchufable.

Durante el Lepas International User Summit 2025, este SUV fue el centro de diversas actividades de demostración. Entre ellas, pruebas de conducción en varios entornos, sesiones técnicas sobre seguridad estructural y sistemas de asistencia al conductor, además de talleres sobre integración tecnológica.

Las actividades formaron parte del Lepas Global Journey of Elegance Drive, un recorrido en el que periodistas y usuarios de diversos países tuvieron la oportunidad de evaluar el comportamiento y las capacidades del vehículo. El evento incluyó también la inauguración de la primera tienda boutique Lepas Eco Co-Creation, un espacio destinado a la exposición de productos, tecnologías y experiencias vinculadas a la marca.

La gran puesta de largo internacional de Lepas tuvo lugar con un evento en el que participaron todo tipo de personas vinculadas con la marca: clientes, influencers, periodistas, etc

En paralelo a la presentación del L8, Lepas anunció el Programa Global de Socios de Estilo de Vida Elegante, una iniciativa orientada a construir un ecosistema abierto en colaboración con usuarios y creadores de contenido.

El programa invita a participantes de distintos sectores -viajes, hogar, moda, gastronomía y deporte- a desarrollar conjuntamente escenarios de uso y experiencias asociadas a los vehículos de la marca. Los seleccionados integrarán la red global KOC (Key Opinion Consumer), que actuará como grupo de referencia en las fases de diseño de producto, pruebas y comunicación.

El Lepas 8, siempre electrificado

El L8 se presentó por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia, donde la marca inició su posicionamiento en mercados del sudeste asiático. El modelo forma parte de la estrategia de crecimiento de Chery en el segmento de vehículos electrificados, así como de su política de diversificación de marcas orientadas a distintos perfiles de usuario.

El Lepas L8 ofrece un consumo de 4.2 L/100 km en modo batería agotada y una autonomía total superior a 1.300 km.

Los asientos disponen de masaje y ventilación, en tanto que también cuenta con bandejas plegables o un sistema de sonido de alta fidelidad. Su sistema de infoentretenimiento tiene el chip 8155, de cara a ofrecer fluidez, conectividad avanzada e interacción por voz. Además, este el L8 incorpora asistente de aparcamiento automático, de aparcamiento remoto y más de una veintena de ayudas a la conducción.

Desarrollado a partir de la arquitectura QPower de Chery, el L8 incorpora un sistema hídrido enchufable que acredita un consumo medio de 4,2 l/100 km cuando se mueve sin electricidad en la batería.

El grupo Chery respalda el lanzamiento de Lepas con una infraestructura que opera en 44 países, cuenta con ocho centros internacionales de I+D y supera los 17,4 millones de usuarios a nivel mundial. Con 22 años consecutivos como principal exportador chino de vehículos de pasajeros, Chery ha superado los cinco millones de unidades exportadas acumuladas.

La nueva plataforma LET, que admite diversas soluciones de electrificación -desde modelos eléctricos a híbridos pasando por híbridos enchufables, REEV, etc-, es la base del nuevo Lepas L8.