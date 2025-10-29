Lexus incorpora a la oferta del LBX la Vibrant Edition por 43.200 euros
Lexus amplía la gama de su SUV compacto híbrido con una versión de estética más atrevida y más equipamiento, una serie especial denominada Vibrant Edicion y que, disponible desde este mes de octubre, tiene un precio de 43.200 euros. Estará a la venta hasta mayo del año que viene.
Lexus actualiza el LBX 2025 con mejoras en confort, dinámica y conectividad
Lexus lanza el LBX Vibrant Edition, una edición especial que modifica el aspecto original de este coche, con guiños al LBX Morizo RR. Incorpora llantas de aleación en negro mate de 18" junto a otros detalles en este color en paragolpes y molduras, así como perfiles de ventanillas en color Dark Chrome y una decoración específica en el pilar C. También la distingue una moldura negra mate que une los faros delanteros. En cuanto a la carrocería, se ofrece en tres combinaciones bitono: Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, siempre con el techo en negro brillante, bajo la denominación LBX Vibrant Edition Black.
En el interior la tapicería es de cuero semianilina en color negro con inserciones en rojo, material que se emplea en paneles de puertas y consola central. Los cinturones de seguridad también son de color rojo.
Inspirado en la versión LBX Emotion el equipamiento incluye el asiento del conductor eléctrico, iluminación ambiental con 64 colores, cargador inalámbrico para smartphone, purificador de aire Nanoe-X y levas de cambio tras el volante.
Estará a la venta entre octubre y mayo por un precio inicial de 43.200 euros.
