Lexus incorpora a la oferta del LBX la Vibrant Edition por 43.200 euros

Lexus lanza el LBX Vibrant Edition, una edición especial que modifica el aspecto original de este coche, con guiños al LBX Morizo RR. Incorpora llantas de aleación en negro mate de 18" junto a otros detalles en este color en paragolpes y molduras, así como perfiles de ventanillas en color Dark Chrome y una decoración específica en el pilar C. También la distingue una moldura negra mate que une los faros delanteros. En cuanto a la carrocería, se ofrece en tres combinaciones bitono: Rojo Hollywood, Blanco Santorini o Negro Detroit, siempre con el techo en negro brillante, bajo la denominación LBX Vibrant Edition Black.

En el interior la tapicería es de cuero semianilina en color negro con inserciones en rojo, material que se emplea en paneles de puertas y consola central. Los cinturones de seguridad también son de color rojo.

El color rojo da al interior un aspecto diferenciado respecto a los otros acabados del LBX.

Inspirado en la versión LBX Emotion el equipamiento incluye el asiento del conductor eléctrico, iluminación ambiental con 64 colores, cargador inalámbrico para smartphone, purificador de aire Nanoe-X y levas de cambio tras el volante.

Como el de las siete versiones restantes que conforman la gama de este Lexus de 4,19 m, el motor de combustión de su sistema híbrido es el 1,5 litros de 136 CV.

Estará a la venta entre octubre y mayo por un precio inicial de 43.200 euros.