Markus Haupt, ratificado como CEO de Seat y Cupra para liderar su transición eléctrica

El consejo de administración de Seat y Cupra ha confirmado a Markus Haupt como CEO de ambas marcas con efecto inmediato, informa la empresa.

Ya ocupaba de forma interina el puesto desde el 1 de abril y ahora asume el cargo de forma permanente "con el apoyo total del comité ejecutivo".

El presidente del consejo, Thomas Schäfer, ha destacado que Haupt tiene más de 20 años de experiencia dentro del grupo Volkswagen y un "profundo conocimiento en producción, logística y planificación estratégica".

"Tras liderar con éxito la transformación de las instalaciones de Seat y Cupra en preparación para el lanzamiento de la familia de coches eléctricos urbanos, está perfectamente preparado para definir el futuro de ambas marcas", ha añadido.

La empresa asegura que Haupt "toma el mando en un momento crucial en el que la compañía acelera su electrificación" y añade que ha liderado una profunda transformación que incluye una inversión de 3.000 millones de euros para electrificar la planta de Martorell (Barcelona).

Transición a la electrificación

El CEO de Seat y Cupra ha explicado que es "un privilegio" dirigir la compañía en un momento de transformación y la transición hacia la electrificación.

Tras el periodo interino, Haupt continuará centrado en acelerar la electrificación de la compañía, mantener el crecimiento de Cupra y revitalizar la marca Seat, empezando con el inminente lanzamiento de las actualizaciones de los Ibiza y Arona.

"Junto al comité ejecutivo y nuestros equipos, estoy convencido de que escribiremos un nuevo capítulo de crecimiento en la historia de la compañía", ha dicho.

Haupt cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del grupo Volkswagen, donde ha ocupado diferentes cargos en varias marcas y países.

Inició su carrera en 2001 en Seat y la empresa ha explicado que tuvo "un papel clave en el lanzamiento del Audi Q3" en Martorell.

También ha liderado proyectos de producción como la plataforma A0 del Grupo Volkswagen en Wolfsburg (Alemania) y el lanzamiento del T-Roc en Palmela (Portugal), y ha sido presidente de Volkswagen Navarra y director general de la planta de Landaben (Navarra).

Desafíos por afrontar

Haupt ha dicho que "vendrán desafíos" de mercado, pero está convencido de que la compañía tendrá éxito a través de una visión compartida, un compromiso firme con la transformación y un equipo unido avanzando hacia la misma dirección.

"Estamos viviendo una etapa de cambios emocionantes en nuestra transición hacia la electrificación. Este es un futuro en el que siempre he creído y por el que trabajaremos más que nunca para hacerlo realidad", ha añadido.

La empresa ha explicado que "con esta visión de futuro, Cupra está lista para expandirse" y ha asegurado que la empresa prevé expandirse a nuevos mercados de alto potencial.

Entre estos mercados está Oriente Medio, que "ofrece una oportunidad única para Cupra debido a su proximidad con Europa y al ser una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo".