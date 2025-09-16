Mercedes-AMG pulveriza récords con el Concept AMG GT XX: 40.075 km en menos de ocho días

Mercedes-AMG ha escrito un nuevo capítulo en la historia del automovilismo. El Concept AMG GT XX, un prototipo eléctrico, ha recorrido 40.075 kilómetros en apenas 7 días, 13 horas, 24 minutos y 07 segundos sobre la pista de alta velocidad de Nardò (Italia), superando el desafío planteado de realizar un recorrido equivalente a dar la vuelta al mundo en ocho días. En este proceso, no solo pulverizó el récord de distancia cubierta en 24 horas -con 5.479 km, un 38 por ciento más que la marca previa-, sino que también estableció un total de 25 hitos de resistencia y velocidad.

El logro en Nardò remite a la tradición de Mercedes-AMG de buscar los límites de la ingeniería, desde los experimentales C111 de los años 70 hasta el AMG One híbrido de 2022. Como subrayó Markus Schäfer, director de Tecnología de Mercedes-Benz Group: “Nuestro objetivo es redefinir los estándares de rendimiento en la era de los eléctricos. Este récord es la mejor demostración de que lo estamos consiguiendo”.

Una gesta a 300 km/h constantes

El reto, bautizado en homenaje a Julio Verne como “La vuelta al mundo en ocho días”, implicó mantener una velocidad constante de 300 km/h durante más de una semana, con paradas mínimas para recargas ultrarrápidas de su batería. Dos vehículos idénticos rodaron sin descanso durante 3.177 vueltas al trazado de 12,68 km de Nardò, separados al final por apenas 25 km tras más de siete días y medio de prueba.

La clave fue la combinación de velocidad y estrategia: 300 km/h resultó el punto óptimo entre ritmo y eficiencia en las recargas, que se realizaron a una potencia media de 850 kW, muy por encima de las infraestructuras al alcance de los usuarios en la red comercial actual. Esta potencia extrema fue posible gracias a un centro de carga temporal desarrollado junto a Alpitronic, capaz de transmitir hasta 1.000 amperios mediante un conector CCS optimizado.

El prototipo debió rodar la mayor parte del tiempo en pista a 300 km/h para conseguir el equilibrio entre rendimiento y eficiencia en las recargas.

Tecnología lista para producción

Detrás del récord hay un sistema de propulsión que integra tres motores de flujo axial, dos en el eje trasero y uno en el delantero, con una potencia combinada de más de 1.360 CV (1.000 kW). Desarrollados por la empresa británica Yasa, son más compactos y ligeros que los convencionales, pero capaces de ofrecer una densidad de potencia tres veces superior.

La batería, inspirada en la Fórmula 1, emplea celdas cilíndricas NCMA, con un pequeño porcentaje de aluminio en el cátodo, refrigeradas de forma directa por aceite dieléctrico. Esta solución permite mantener un rendimiento constante incluso bajo condiciones extremas de calor y carga repetida, eliminando el habitual derating, es decir, la reducción de potencia entregada para protegerla en condiciones de uso extremas, que sí tienen otros eléctricos. Con más de 300 Wh/kg de densidad energética y un voltaje superior a 800 V, posibilita que en cinco minutos se recupere energía suficiente para realizar 400 km de autonomía según la norma WLTP.

Innovaciones en refrigeración y aerodinámica

Para sostener un esfuerzo continuo a 300 km/h, Mercedes-AMG desarrolló un sistema de refrigeración inédito. El Concentrador Central de Refrigerante (CCH) integra bombas, sensores y válvulas en una sola unidad compacta que distribuye la temperatura adecuada a batería, unidades de propulsión y electrónica de potencia. En combinación con una placa de refrigeración pasiva en los bajos, garantiza estabilidad térmica tanto tras tandas de conducción a plena carga como después de sesiones de carga ultrarrápida.

En la práctica, este Concept AMG GT XX es un coche singular, como lo son los de carreras, pero con soluciones que, en algunos casos, podrían alcanzar la producción.

La aerodinámica también fue optimizada al milímetro: gracias a elementos como el control de aire Airpanel, splitters, difusores y un fondo carenado específico, el prototipo logró un coeficiente Cx de apenas 0,19, una cifra excepcional considerando sus neumáticos de altas prestaciones. El resultado: mayor eficiencia y estabilidad a velocidades sostenidas.

Software con ADN de Fórmula 1

El récord no solo se cimentó en la mecánica. El software MB.OS, perfeccionado por Mercedes-AMG High Performance Powertrains en Brixworth (Reino Unido), permitió gestionar en tiempo real el estado de cada una de las celdas de la batería. El Predictive Performance Manager ofrecía al piloto instrucciones acústicas y visuales -incluso proyectadas en un innovador casco de realidad aumentada- para mantener el ritmo óptimo y maximizar la eficiencia en cada vuelta.

Un casco con realidad aumentada permitía a los pilotos obtener toda la información necesaria sin distracciones.

Inspirados en la Fórmula 1, los ingenieros diseñaron un perfil de conducción en el que la recuperación de hasta 0,6 g antes de cada parada devolvía energía a la batería, optimizando así cada ciclo. Los datos de telemetría eran transmitidos y analizados de forma continua mediante la plataforma MB.log, desarrollada junto a Microsoft.

Detalles que anticipan el AMG del futuro

Michael Schiebe, CEO de Mercedes-AMG, confirmó que muchas de las tecnologías utilizadas en este prototipo "llegarán pronto a nuestros modelos de producción. Con AMG.EA abriremos una nueva dimensión de potencia eléctrica sostenida”.

Elementos del interior, como los asientos, podrían trasladarse al futuro AMG eléctrico de producción en serie.

Así, el GT XX también sirvió de escaparate para nuevas soluciones que podrían llegar a la serie como los actuadores de plasma en la carrocería para manipular el flujo de aire sin necesidad de alerones físicos; los asientos ergonómicos 3D con acolchados intercambiables impresos según escaneo corporal o los neumáticos Michelin Pilot Sport 5 Energy, diseñados ex profeso para combinar eficiencia y agarre a 300 km/h, que debutarán comercialmente el próximo año. Asimismo, con la experiencia inmersiva ThrillAR, que recrea la prueba en realidad mixta con Apple Vision Pro que permite la interacción con boxes, proporciona datos del coche y permiten sentir que se conduce virtualmente el mismo, etc.

En todo caso, la aportación de este prototipo es la de anticipar cómo serán los deportivos eléctricos de Affalterbach. Con motores de flujo axial, carga ultrarrápida, refrigeración avanzada y software con el ADN de Fórmula 1, Mercedes-AMG muestra que la movilidad eléctrica de altas prestaciones no solo iguala, sino que puede superar los hitos del pasado.