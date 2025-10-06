MG lanza el nuevo HS Hybrid+, una versión híbrida de 225 CV de su SUV más grande

MG ha anunciado el lanzamiento en España de la versión Hybrid+ del HS, un SUV híbrido con 4,66 m de largo y que ya estaba a la venta con un motor 1.5 Turbo de 170 CV o con un sistema híbrido enchufable de 272 CV, ambos disponibles desde finales de 2024

Este full-hybrid de 225 CV se combinará con dos acabados, Comfort y Luxury, y puede reservarse desde el 1 de octubre. Se trata del tercer modelo con etiqueta ECO de la firma, pensado para conductores que aún no contemplan o no pueden dar el salto a un modelo con un sistema de propulsión enchufable.

El sistema híbrido de este HS combina el uso de un motor térmico atmosférico, con dos eléctricos que cumplen funciones bien diferenciadas entre sí.

El MG HS Hybrid+ cuenta con una tecnología híbrida que combina un motor de gasolina de 1,5 litros de 143 CV con un eléctrico de 199 CV (146 kW). Este, que puede trabajar para mover las ruedas, se alimenta con una batería refrigerada por agua de 1,8 kWh con un voltaje de 350 voltios y que, a su vez, recibe la electricidad de un segundo motor eléctrico que exclusivamente trabaja como generador.El HS Hybrid+ acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y logra un consumo medio WLTP de 5,5 l/100 km, con emisiones de CO₂ de 126 g/km.

Entre las particularidades técnicas del Hybrid+ está una transmisión automática de dos velocidades, de cara mejorar la suavidad de conducción y evitar las altas revoluciones que puntualmente pueden producirse en otros híbridos cuando se produce una fuerte demanda de energía.

Un nuevo volante de tres radios con mandos y una palanca de cambios de estilo más moderno diferencian a esta versión del resto del HS.

El habitáculo mantiene la filosofía Premium for everyone de MG. Promete un amplio espacio interior y un maletero de 507 litros -el PHEV tiene 441 litros-, así como materiales de calidad.

En el salpicadero se sitúan dos pantallas de 12,3": una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. También permite conectarse a Internet. El acabado más alto añade al equipamiento una cámara 360° y carga inalámbrica para dispositivos, así como asientos con regulaciones eléctricas o llantas de 19".

MG promete "amplias cotas de espacio para las piernas y de anchura en todas las plazas". También un maletero con una capacidad que lo sitúa en la media de su clase.

Todos los HS Hybrid+ tienen de serie el paquete MG Pilot, que incluye dieciséis ayudas a la conducción, entre las que están el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia y el detector de ángulo muerto.