Mokka GSE, el eléctrico más rápido de Opel, ya está a la venta por 47.300 euros

Opel ha presentado oficialmente el Mokka GSE, su nuevo SUV compacto eléctrico y el primero de una familia de modelos de altas prestaciones que llevarán la etiqueta GSE. Concebido a partir de la experiencia adquirida en competición con el Mokka GSE Rally, este modelo combina un diseño deportivo con una tecnología destaca y promete un rendimiento inédito en la gama eléctrica de la marca.

De hecho, el Mokka GSE desarrolla 281 CV (207 kW) y un par máximo de 345 Nm, es decir, casi el doble de potencia que el Mokka Electric que ofrece 156 CV (115 kW) y 260 Nm. Así le debe resultar posible acelerar de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y alcanzar los 200 km/h, mucho más rápido que los 9,2 s y 150 km/h que consigue su hermano pequeño.

El Mokka GSE Rally ha servido de inspiración incluso estética para el desarrollo de este Mokka GSE de producción.

Además, de cara a ser más efectivo sobre el asfalto, tiene un diferencial de deslizamiento limitado Torsen en su eje de tracción, el delantero, que es similar al de algunos de sus primos más prestacionales de otras marcas de Stellantis como los Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF o Abarth 600e; amortiguadores hidráulicos dobles y un chasis específicamente dispuesto, incluyendo llantas de 20" en vez de las de hasta 18" estándar del Electric. Montan neumáticos 225/40 R20 Michelin Pilot Sport EV y, tras las delanteras, es posible ver unas pinzas de freno amarillas de cuatro pistones inspiradas en el coche de rallies.

También dispone de una 54 kWh, igual a la del Mokka Electric, sin que Opel haya anunciado la autonomía que tendrá el GSE. Como referencia, su hermano más pequeño puede recorrer de carga a carga 400 km conforme a la norma WLTP y es de esperar que el GSE ronde los 300.

El sistema de propulsión del Mokka GSE es semejante al de otros modelos del grupo Stellantis como los Junior Veloce de Alfa, por ejemplo.

El interior está dotado con los asientos bacquets tapizados en Alcantara, los GSE Performance; un volante deportivo achatado por arriba y abajo o una instrumentación digital, con datos de telemetría, fuerzas G y gestión energética en la pantalla central, ambas de 10".

El nuevo Mokka GSE llega al mercado con un abundante equipamiento: faros Intelli-Lux Matrix, asistente activo de carril, control automático de velocidad de crucero, cámara trasera de 180º y conectividad avanzada así como carga inalámbrica para smartphones. También tiene calefacción para los dos asientos delanteros con varios niveles de ajuste o volante calefactado.

Entre el equipamiento de serie están estos bacquets tapizados en Alcantara y con calefacción.

Disponible desde 47.300 euros -42.100 si se financia la compra- o menos de 400 mediante fórmulas flexibles de renting y suscripción, el Opel Mokka GSE se perfila como una de las propuestas más radicales dentro de los SUV eléctricos urbanos. Podría decirse que el Mokka GSE es al Mokka Electric lo que un GTI es a un compacto convencional en tanto que usan el mismo punto de partida, pero obtienen mucho más carácter.

Las primeras entregas a sus clientes están previstas para finales de este año.