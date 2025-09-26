Polestar ya acepta pedidos desde 119.900 euros para el Polestar 5

Polestar ha convertido el concepto Precept de 2020 en una realidad comercial sin prácticamente cambios en el paso a la producción, conservando, entre otros elementos, su silueta. Como modelo de producción se llama Polestar 5 y su carrocería mide 5,09 m de largo, tiene una anchura de 2,02 m y una altura de 1,43 m, es decir, cuenta con unas proporciones inusuales. Además, el Cx de este GT es de 0,24.

Entre los rasgos más característicos de su carrocería están la ausencia de una luneta posterior como tal, de modo que emplea el retrovisor como pantalla de la cámara trasera; o un cristal en el techo de 2,0 m de largo por 1,35 de ancho.

Como en el Polestar 4 en este Gran Turismo se prescinde del cristal en su portón trasero. Esto le aporta mejor aerodinámica, además de una mayor libertad en el diseño.

Tiene como base la Polestar Performance Architecture (PPA): una plataforma desarrollada desde cero en el centro tecnológico del Reino Unido, sin vínculo con la ingeniería del Grupo Geely. Está compuesta por un 13 por ciento de aluminio reciclado y un 83 por ciento de aluminio procedente de fundiciones que utilizan electricidad renovable, lo que reduce sustancialmente su huella de CO2.

Incorpora una batería con química NMC y celdas SK On. Tiene 112 kWh, de los que son utilizables 106 kWh, y su arquitectura eléctrica es de 800 voltios, de modo que puede recibir cargas de hasta 350 kW con corriente continua. Con alterna admite hasta 11 kW. Polestar ha dotado al pilar C de un indicador luminoso que muestra el progreso de la carga.

Las dos versiones con las que se pone a la venta el Polestar 5 tienen un motor en cada eje y la misma batería, pero la potencia que aportan ambas es distinta.

Ambas versiones del Polestar 5 son de tracción a las cuatro ruedas, si bien las potencias de Dual Motor y Performance difieren, al igual que pasa con la autonomía. En el primer caso se ofrecen 748 CV (550 kW) y 812 Nm y, entre cargas, existe la posibilidad de recorrer 670 km; mientras que en la Performance la potencia es de 884 CV (650 kW) y 1.015 Nm, con un alcance con una carga de 565 km. Respectivamente aceleran de 0 a 100 km/h en 3,9 y 3,2 s y la velocidad máxima es de 250 km/h.

La versión Performance también tiene una suspensión adaptativa MagneRide, en tanto que la Dual Motor, en cambio, emplea amortiguadores pasivos con topes de rebote hidráulicos, también de BWl. Los frenos los pone Brembo, con pinzas de cuatro pistones, independientemente de que tengan un acabado anodizado o en oro. Las llantas van de 20 a 22".

La instrumentación emplea una pantalla de 9" y en la zona central del salpicadero, para el equipo multimedia, se incorpora otra de 14,5". El Polestar 5 también recurre a un head-up display.

El interior combina confort y ergonomía con el concepto “4+1 plazas”: con asientos delanteros firmados por Recaro y traseros semejantes y regulables en inclinación, el reposabrazos central se despliega para añadir un quinto asiento de uso ocasional. La tapicería puede ser en microfibra o cuero Nappa.

La sostenibilidad se refleja en el uso de fibras naturales y recicladas, como Econyl, PET o lino con tecnología ampliTex, reduciendo el peso y la dependencia de plásticos derivados de combustibles fósiles.

El apoyabrazos situado entre las dos plazas posteriores puede, una vez desplegado, convertirse en un asiento para un quinto ocupante, aunque su confort no será igual que el del resto.

En cuanto a la tecnología, destaca la pantalla central vertical de 14,5" con Android Automotive y Google integrado, complementada por una instrumentación digital en la columna de dirección y un head-up display de 9,5". El sistema de sonido puede ser un Bowers & Wilkins con 21 altavoces y 1.860 vatios de potencia mientras que la iluminación ambiental y la cancelación activa de ruido ofrecen una experiencia premium a los ocupantes.

En total, el Polestar 5 cuenta con once cámaras de visión, una cámara de monitorización del conductor, un radar de alcance medio y doce sensores ultrasónicos que aportan información para las ayudas a la conducción. Entre ellas, Pilot Assist ajusta la velocidad y la posición del vehículo en el carril seleccionado, a velocidades de hasta 150 km/h.

No hay cristal en el portón trasero, pero sí uno panorámico de gran tamaño sobre las cabezas de los ocupantes.

El Dual Motor costará desde 121.900 euros y la versión Performance, 145.300; aunque Polestar no ha confirmado aún cuando se entregarán las primeras unidades que ya pueden configurarse en su página web comercial.