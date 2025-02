La póliza del seguro del automóvil subió, de media, 177 euros en 2024

Como en 2022 y 2023, en 2024 los seguros de automóvil siguieron aumentando su precio. De hecho, entre el penúltimo y último ejercicio el sobrecoste fue de 117 euros, el equivalente a un 14,9 por ciento, de media.

La modalidad de seguros a todo riesgo sin franquicia fue la que mayor alza interanual registró, con un 17 por ciento, con alrededor de 400 euros adicionales de prima media, según el índice de precios elaborado por esta plataforma que reúne 23.000 tarificaciones mensuales de usuarios en su comparador web.

La evolución interanual de los precios de los diferentes seguros de automóvil a lo largo de los últimos tres años ha registrado subidas significativas.

Por su parte, las subidas del terceros ampliado, que son de un 15,8 por ciento; y de las pólizas básicas de terceros, 11,8 por ciento, si bien crecen de manera significativa también, lo hacen en menor medida.

El análisis pone de manifiesto que la prima media pasó así de los 785,3 euros de 2023 a los 902,6 de 2024. Sin embargo, la evolución del precio durante el último año no fue uniforme, de modo que durante el primer trimestre fue cuando se produjo la mayor alza, con una prima media de 988 euros por culpa de lo todo riesgo -de media, estos seguros suponen 2.800 euros por año-, si bien posteriormente descendieron. En todo caso, la bajada no llegó a dejar los precios anteriores al periodo inflaccionario.

El estudio de la web comparadora establece que, dado que los españoles gastaron 117 euros más al año en los seguros de automóviles en 2024, y teniendo en cuenta que según los datos de la patronal de seguros, Unespa, un 79 por ciento de los hogares cuenta con una póliza de este tipo, el sobrecoste total supuso un ingreso adicional de cerca de los 1.738 millones de euros para las compañías.

Con el fin de la guerra de precios entre las compañías aseguradoras que se produjo en 2023, 2024 ha sido un año de estabilización de los costes e, incluso, un tímido descenso a finales de año. Sin embargo, los precios no han caído al rimo que subieron por culpa de que los datos de siniestralidad y los gastos asociados a las reparaciones han seguido siendo altos.

2025, un año de posibles bajadas en los precios de las primas

La previsión para este 2025 es de una posible bajada de los precios, toda vez que el IPC ha moderado su escalada y, con él, los costes de las reparaciones. No obstante, se mantiene la duda de si el descenso será suficientemente acusado para recupera los entre 500 y 600 euros menos en los que se movía la prima media en 2022. Lo más probable, a la vista de las reacciones de las compañías, es que esto no sea posible porque estiman que el coste de la póliza ha sido, históricamente, muy bajo y que la búsqueda de la rentabilidad puede no permitir descuentos significativos.