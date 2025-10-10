R1 Gama, mejor concesionario Renault Trucks 2024, celebra 15 años de historia

R1 Gama, concesionario oficial Renault Trucks en las provincias de Granada, Murcia, Alicante y Almería, cumple este año su 15º aniversario con una trayectoria marcada por el crecimiento, la innovación y una apuesta constante por la excelencia en el servicio al cliente. Desde que iniciara su actividad en Granada en 2010, la compañía ha ido ampliando su presencia hasta convertirse en uno de los concesionarios de referencia del sector. A lo largo de estos años, R1 Gama ha sabido combinar la venta de vehículos nuevos y de ocasión con un servicio técnico oficial que ofrece soluciones integrales a los profesionales del transporte.

El balance de 2024 es buena muestra de esa solidez: la empresa alcanzó una facturación de 89,77 millones de euros, con 606 vehículos nuevos y 239 de ocasión vendidos. Su actividad de taller también ha sido muy significativa, con 19.726 reparaciones realizadas que suman casi 896.000 horas de trabajo facturadas. Todo ello respaldado por un equipo humano en constante crecimiento, que hoy supera los 130 profesionales, y una base de más de 2.000 clientes anuales que confían en la marca.

R1 Gama también ha realizado en los últimos años importantes inversiones que refuerzan su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Entre ellas destacan la renovación de su propia flota operativa hacia vehículos eléctricos, la ampliación del taller de Murcia con la construcción de una nave auxiliar de siete calles o la creación de una nueva campa de usados en Almería, que gestiona más de 100 camiones al año. Además, la compañía ha intensificado su compromiso con la reducción de emisiones a través de la promoción de la gama eléctrica de Renault Trucks.

Estos avances han sido reconocidos en varias ocasiones por el fabricante. R1 Gama ha recibido el premio Retail Excellence Club en los años 2012, 2017 y 2019, y en 2024 fue distinguido como Concesionario Renault Trucks del Año, un galardón que premia tanto la calidad del servicio como los resultados de ventas y la gestión empresarial.

Para la compañía, el mayor orgullo sigue siendo la confianza de sus clientes. Solo desde enero de 2023, R1 Gama ha atendido a más de 4.000 empresas del sector, consolidando una relación cercana y duradera con cada una de ellas. Como explica su gerente David Rodríguez: “En R1 Gama Renault Trucks creemos que cada cliente es parte de nuestra familia. Detrás de cada camión hay un proyecto, un esfuerzo y una historia que nos inspira a dar lo mejor de nosotros cada día. Nuestro compromiso es estar siempre a su lado, escuchando, apoyando y aportando soluciones que realmente les ayuden a avanzar”.

Tras quince años de recorrido, R1 Gama celebra este aniversario con la vista puesta en el futuro. Su objetivo es seguir ofreciendo soluciones competitivas y sostenibles que acompañen al transporte en su proceso de transformación, manteniendo intacto el espíritu que les ha convertido en un socio de confianza para miles de profesionales en el sureste español.