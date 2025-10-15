Renault pone en marcha my service, el mantenimiento por suscripción mensual

Renault ha presentado my service, una fórmula que traslada el concepto de suscripción al mantenimiento de sus vehículos. El servicio está disponible desde este mes de octubre para quienes adquieran un modelo nuevo de la marca, y ofrece un enfoque sencillo y flexible: una única cuota fija al mes que cubre tanto el mantenimiento programado como las incidencias más habituales, sin compromisos de permanencia.

Mientras el cliente mantenga activa la suscripción, su vehículo disfrutará de una garantía comercial del fabricante que se prolonga hasta los ocho años o 160.000 kilómetros, ampliando la cobertura contractual y eliminando incertidumbres sobre costes futuros. El servicio está limitado a 20.000 kilómetros al año.

La oferta se articula en dos planes: Esencial, que incluye el mantenimiento previsto por el fabricante (cambios de líquidos, correa de distribución, bomba de agua…); o Integral, en el que se añade el reemplazo de elementos de desgaste como discos y pastillas de freno, embrague, bombillas, batería de 12V, amortiguadores y lámparas exteriores, quedando excluidos de él los neumáticos.

Los precios se adaptan a cada modelo, con tarifas desde 29 euros al mes para el plan Esencial en la gama E-Tech eléctrica. En la oferta con motores el precio es de 34 euros para Clio o Captur, 39 para Symbioz y Arkana, 40 para Austral y 45 para Espace y Rafale. En cualquier caso, el plan Integral supone un suplemento de 10 euros mensuales. Renault asegura que la tarifa se mantendrá invariable durante toda la vigencia del contrato, independientemente de la inflación u otros factores.

LongDrive en el grupo Volkswagen

My service equivale a los planes de mantenimiento flexible LongDrive disponibles a través de la financiera del grupo Volkswagen en marcas como Cupra, Seat, Skoda o Volkswagen y que incluye las revisiones de sus coches indicadas en los planes de asistencia del vehículo. En el caso de Audi el programa se llama Fulldrive.

Estos planes, que tienen diferentes niveles de cobertura, incluso dependiendo de los kilómetros anuales, van desde aproximadamente los 13 a los 60 euros, dependiendo de los vehículos.