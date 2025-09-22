El Škoda Epiq anticipa el SUV eléctrico urbano hecho en España que llega en 2026
Novedades
Škoda ha desvelado el anticipo del coche de producción del Epiq, un crossover compacto eléctrico que inaugura el lenguaje de diseño Modern Solid, promete hasta 425 kilómetros de autonomía y se posicionará con un precio similar al del Kamiq de combustión. Será el primer Škoda hecho en España.
Volkswagen presenta el ID. Cross Concept, su SUV eléctrico compacto para 2026
El Škoda Epic ya era un coche conocido desde tiempo atrás, pero ahora es cuando la marca checa integrada en Volkswagen lo ha mostrado como avance del modelo de producción que se ensamblará, por otro lado, en la factoría de Landaben, en Navarra. Será así el primer Škoda hecho en España, aunque no el primero fuera del país original de la marca, la República Checa, ya que modelos de la firma se ha producido en Eslovaquia -el Citigo-, Sudáfrica -Fabia y Rapid-, India -Kushaq y Slavia-, China -Octavia, Superb o Kamiq entre otros- o Rusia -Octavia, Rapid y Kodiaq-, entre otras localizaciones.
El Epic es un SUV urbano totalmente eléctrico, primo-hermano del Volkswagen ID. Cross, que entrará en línea de producción en 2026 y fue mostrado originalmente en marzo del año pasado, cuando ya se adelantó que tendría unos 4,1 m de largo, usaría la plataforma MEB Entry -ahora denominada MEB+- y ofrecería versiones con más de 400 kilómetros de autonomía. Finalmente tendrá hasta 425 kilómetros conforme a la norma WLTP.ç
Se trata del primer modelo de la marca que adopta por completo el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, con un estilo robusto y minimalista por fuera, un interior funcional y soluciones prácticas que refuerzan su carácter para el día a día.
Dispondrá de espacio para cinco pasajeros y un maletero de 475 litros y el Epiq apunta a convertirse en el vehículo eléctrico más asequible de la gama Škoda. La marca prevé que su precio inicial sea comparable al del Kamiq en muchos mercados, su equivalente de combustión, lo que refuerza su estrategia de democratizar la movilidad eléctrica. A modo de ejemplo, en España los precios del Kamiq, de 4,24 m, se mueven entre los 28.150 y 34.450 euros.
El interior se centra en la practicidad, basándose en la filosofía Simply Clever de la marca que lo dota de múltiples compartimentos, ganchos y soluciones prácticas, además de carga inalámbrica para móviles y mandos hápticos. El enfoque Mobile First origina un habitáculo minimalista, funcional y digitalmente integrado.
El Epiq forma parte de la Electric Urban Car Family del Brand Group Core de Volkswagen, que agrupa cuatro modelos eléctricos compactos de tres marcas diferentes y su versión definitiva verá la luz a mediados de 2026.
También te puede interesar