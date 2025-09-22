El Škoda Epiq anticipa el SUV eléctrico urbano hecho en España que llega en 2026

El Škoda Epic ya era un coche conocido desde tiempo atrás, pero ahora es cuando la marca checa integrada en Volkswagen lo ha mostrado como avance del modelo de producción que se ensamblará, por otro lado, en la factoría de Landaben, en Navarra. Será así el primer Škoda hecho en España, aunque no el primero fuera del país original de la marca, la República Checa, ya que modelos de la firma se ha producido en Eslovaquia -el Citigo-, Sudáfrica -Fabia y Rapid-, India -Kushaq y Slavia-, China -Octavia, Superb o Kamiq entre otros- o Rusia -Octavia, Rapid y Kodiaq-, entre otras localizaciones.

El Epic es un SUV urbano totalmente eléctrico, primo-hermano del Volkswagen ID. Cross, que entrará en línea de producción en 2026 y fue mostrado originalmente en marzo del año pasado, cuando ya se adelantó que tendría unos 4,1 m de largo, usaría la plataforma MEB Entry -ahora denominada MEB+- y ofrecería versiones con más de 400 kilómetros de autonomía. Finalmente tendrá hasta 425 kilómetros conforme a la norma WLTP.ç

Mide poco más de cuatro metros de largo y tiene como base la plataforma MEB+, al igual que los ID. Cross, ID. Polo o Cupra Raval.

Se trata del primer modelo de la marca que adopta por completo el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, con un estilo robusto y minimalista por fuera, un interior funcional y soluciones prácticas que refuerzan su carácter para el día a día.

Dispondrá de espacio para cinco pasajeros y un maletero de 475 litros y el Epiq apunta a convertirse en el vehículo eléctrico más asequible de la gama Škoda. La marca prevé que su precio inicial sea comparable al del Kamiq en muchos mercados, su equivalente de combustión, lo que refuerza su estrategia de democratizar la movilidad eléctrica. A modo de ejemplo, en España los precios del Kamiq, de 4,24 m, se mueven entre los 28.150 y 34.450 euros.

Según Klaus Zellmer, CEO de Škoda, este prototipo "ofrece una visión concreta de la próxima incorporación a la exitosa familia de vehículos totalmente eléctricos de Škoda".

El interior se centra en la practicidad, basándose en la filosofía Simply Clever de la marca que lo dota de múltiples compartimentos, ganchos y soluciones prácticas, además de carga inalámbrica para móviles y mandos hápticos. El enfoque Mobile First origina un habitáculo minimalista, funcional y digitalmente integrado.

El Epiq forma parte de la Electric Urban Car Family del Brand Group Core de Volkswagen, que agrupa cuatro modelos eléctricos compactos de tres marcas diferentes y su versión definitiva verá la luz a mediados de 2026.